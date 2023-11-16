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للمرة الأولى في تاريخه.. المغرب إلى ثمن نهائي مونديال تحت 17 عاما

11/16/2023 2:34:00 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



حجز المنتخب المغربي تحت 17 عاماً بطاقته إلى الدور ثمن النهائي لنهائيات كأس العالم في كرة القدم للمرة الأولى في تاريخه وفي أول مشاركة عندما تغلب على إندونيسيا المضيفة 3-1 يوم الخميس على ملعب جيلورا بونغ تومو في مدينة سورابايا في الجولة الثالثة الأخيرة من منافسات المجموعة الاولى.

ومنح مهاجم أينتراخت فرانكفورت الألماني أنس العلوي التقدم لـ"أشبال الاطلس" في الدقيقة 29 من ركلة جزاء، وأضاف مدافع أكاديمية محمد السادس عبد الحميد أيت بودلال الهدف الثاني بعد 10 دقائق اثر تمريرة من لاعب وسط فرانكفورت أيبو شيخون.

وقلّص أصحاب الأرض الفارق قبل ثلاث دقائق من نهاية الشوط الأول (42)، بيد أن لاعب وسط لوهافر الفرنسي محمد الحموني أعاده إلى سابق عهده بتسجيله الهدف الثالث في الدقيقة 64 بعد تمريرة من لاعب وسط اتحاد طنجة عبد الحميد معلي مؤمنا فوز منتخب بلاده.

وعوّض ممثل العرب الوحيد في العرس العالمي خسارته امام الإكوادور 0-2 في الجولة الثانية بعدما افتتح مشواره بفوز على بنما بالنتيجة ذاتها في الجولة الأولى.

وأنهى المغرب المجموعة في صدارة المجموعة برصيد ست نقاط بفارق نقطة أمام الإكوادور التي سقطت في فخ التعادل أمام بنما بهدف لإلكين رويس (24) مقابل هدف لأولديمار كاستيو (79).

ويلعب المغرب في ثمن النهائي مع ثالث احد المجموعات الثالثة والرابعة والخامسة، فيما تلعب الاكوادور مع ثانية المجموعة الثالثة.

ويتأهل بطل ووصيف كل مجموعة من المجموعات الست في البطولة إلى جانب أفضل أربعة منتخبات تحتل المركز الثالث إلى ثمن النهائي.

وكانت البطولة مقرّرة أصلا في البيرو، لكن الاتحاد الدولي (فيفا) قرّر سحب الاستضافة منها لفشلها في الوفاء بالتزاماتها المتعلقة باستكمال البنية التحتية اللازمة للاستضافة في الوقت المحدّد.

واختيرت إندونيسيا دولة بديلة في يونيو الماضي.

وتحمل نيجيريا الرقم القياسي في عدد الألقاب (5 القاب من اصل 8 مباريات نهائية) أمام البرازيل (4 من 6)، وكل من غانا والمكسيك (2 من 4)، فيما حققت السعودية أفضل نتيجة عربية عندما أحرزت لقب 1989 في اسكتلندا.

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