تورام: حذاء ميسي.. كابوس يلاحقني منذ أعوام

كشف ماركوس تورام لاعب إنتر ميلان الإيطالي ومنتخب فرنسا أنه تنازل عن حذاء منحه إياه الأسطورة ليونيل ميسي قبل أعوام دون أن يعي أهميته، مشيراً إلى أنه ما زال يشعر بالندم بسبب ذلك.



وقال تورام المنتقل إلى إنتر ميلان الصيف الماضي في مقابلة مع "دازن": عندما كنت أبلغ العاشرة من العمر ذهبت لرؤية والدي ليليان في تدريبات برشلونة حينما كان يلعب مع الفريق بين عامي 2006 و2008، وعندما أردت اللعب مع الأطفال لم يكن لدي حذاء مناسب، حتى جاء إلي ليونيل ميسي الذي كان صغيراً وقتها.

وواصل: كنت أرتدي مقاس 38، وبما أن ميسي كان الأصغر، فأعطاني حذاءه، وقال لي "يمكنك الاحتفاظ به"، حينها أعرف أن ميسي زميل والدي في الفريق لكن لم أكن أعرف إلى أين سيصل هذا الشاب، وفي اليوم التالي أعطيت الحذاء لأحد أصدقائي.









وختم الدولي الفرنسي: بعدما أصبح ميسي أفضل لاعب في العالم، أصبح هذا الأمر يطاردني، كل يوم عندما أتذكر ما فعلته أندم بشدة على التخلي عن الحذاء.