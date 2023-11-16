Friday, 17 November 2023 03:39 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


إيرادات قياسية للسيتي.. بيكهام يتغزل بميسي.. وسيريزو يرشح أتلتيكو للقب

11/16/2023 2:33:59 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



كشف نادي مانشستر سيتي الإنجليزي عن تحقيقه إيرادات قياسية بلغت 888 مليون دولار أميركي خلال الموسم 2022-2023، والذي توج فيه بالثلاثية التاريخية، متفوقا بفارق كبير على الرقم الذي أعلنه جاره مانشستر يونايتد الشهر الماضي.
وقال بطل إنجلترا وأوروبا عن تحقيقه زيادة بلغت 124 مليون دولار في إيراداته السنوية لموسم 2022-2023، مقارنة بالعام السابق: "لتتضاعف أرباحه إلى نحو 100 مليون دولار.
وأعلن مانشستر يونايتد، الذي يعيش في ظل السيتي منذ عقد من الزمن، عن رقم قياسي لإيرادات الدوري الإنجليزي الممتاز بلغ حوالي 807 ملايين دولار أميركي في أواخر تشرين الأول (أكتوبر) الماضي.
وأصبح رجال المدرب الإسباني بيب غوارديولا، ثاني ناد إنجليزي بعد مانشستر يونايتد العام 1999 يحرزون ألقاب دوري الأبطال والدوري الإنجليزي الممتاز وكأس إنجلترا في موسم واحد، فيما حصل سيتي، الذي تصدر القائمة الصادرة عن شركة ديلويت المتخصصة في مجال التدقيق المالي للعام 2023 على إيرادات النقل التلفزيوني في العام حتى 30 حزيران (يونيو)، والتي بلغت حوالي 374 مليون دولار، والتي عززها نجاحه الأوروبي. وارتفعت قيمة الأجور لدى النادي من حوالي 87 مليون دولار إلى 527 مليونا، وحقق أرباحا قاربت 152 مليونا من صفقات تبادل اللاعبين.
من جانبه، أكد نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي عن تنحي مديره التنفيذي ريتشارد آرنولد عن منصبه بعد ستة عشر عاما قضاها في "أولد ترافورد".
وسيتابع ريتشارد الأمور الإدارية فيما يخص تسليم مهامه حتى نهاية العام الحالي، حيث من المنتظر أن يشهد النادي الإنجليزي تغييرات في هيكل الإدارة في الفترة المقبلة، ولا سيما عندما يحصل السير جيم راتكليف على جزء من الملكية قد تصل إلى خمسة وعشرين بالمائة من أسهم النادي.
وينتظر نادي مانشستر يونايتد تغييرات على مستوى الإدارة قبل التحرك للتعاقدات المستقبلية وضم لاعبين جدد، حيث سيكون راتكليف مسؤولا عن الملف الرياضي وكرة القدم، كما سيشرف على الصفقات ومستقبل المدير الفني.
سيريزو يرشح أتلتيكو للفوز بالليغا
أكد إنريكي سيريزو، رئيس نادي أتلتيكو مدريد، أن ناديه يعتبر المرشح الأول للفوز بلقب الدوري الإسباني لكرة القدم هذا الموسم.
وفي مقابلة على إذاعة (كوبيه) الإسبانية، قال سيريزو ردا على سؤاله حول ما إذا كان يعتبر أتلتيكو مرشحا للفوز بلقب الليغا، قائلا: "بالتأكيد نعم، أتلتيكو هو المرشح الأول للفوز باللقب، أعتقد أن كل اللاعبين يرون الأمر نفسه".
وعما إذا كانت الصحافة تتحيز لريال مدريد، قال: "لا أعتقد هذا، ولكن أرى أن الصحافة تحمي أندية أكثر من أخرى".
وعن استمرار المدرب الأرجنتيني دييجو سيميوني مع أتلتيكو مدريد، حتى العام 2027، أشار: "لم أعتقد قط أن سيميوني سيرحل عن أتلتيكو مدريد ولا حتى العام الماضي".
وفيما يخص تجديد عقد الفرنسي أنطوان جريزمان، أضاف: "سيبقى هنا للفترة التي يريدها، عقد غريزمان ينتهي أيضا في العام 2027، لذلك أنظر كم يتبقى له من الوقت في العقد، سيميوني سيظل معنا للفترة التي يريدها وكذلك جريزمان".
وحول من تربطه به علاقة أفضل بين فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد وخوان لابورتا رئيس برشلونة، قال: "علاقتي جيدة بالاثنين، عندما نجتمع نقضي وقتا جيدا، وهما جيدان للغاية".
وبسؤاله عن الفترة التي يعتزم الاستمرار فيها برئاسة أتلتيكو، قال: "أنا مستعد للاستمرار في منصبي بقدر ما يتحمل جسدي، ليس لدي أي مشكلة، لقد بدأنا أنا وميجيل أنخيل خيل الرئيس التنفيذي للنادي معا وسنغادر معا، لدينا ناد تحت السيطرة، مع أعضاء رائعين".
ومن ناحية أخرى، تحدث سيريزو عن البرتغالي جواو فيليكس المعار من أتلتيكو إلى برشلونة، قائلا: "جواو فيليكس سيكون أحد أفضل اللاعبين في أوروبا وأتمنى له كل التوفيق في برشلونة، عقده مستمر لعام وإذا أراد البارسا أن يستمر فلديه خيار شراءه، لا أعلم لماذا لم ينجح في أتلتيكو، اللاعبون ليسوا ماكينات، أنت تجلب لاعبا وقد يقدم موسما مذهلا وآخر لا، هذا ما حدث لنا مع جاكسون مارتينيز. جواو فيليكس لاعب مذهل ولكنه لم يتأقلم معنا وفي البارسا يلعب بشكل جيد للغاية".
بيكهام يشيد بصفقة ميسي
وقال البريطاني ديفيد بيكهام، المشارك في ملكية نادي إنتر ميامي الأميركي: "إن التعاقد مع بطل مونديال قطر العام الماضي، الأرجنتيني ليونيل ميسي كان هدية للولايات المتحدة والدوري هناك".
وأضاف نجم مانشستر يونايتد الإنجليزي وريال مدريد الإسباني وباريس سان جيرمان الفرنسي السابق، في حديث لوكالة فرانس برس على هامش مباراة ضمن كأس العالم للكريكيت في بومباي: "عندما يخبرني أحدهم أن ليونيل ميسي يلعب مع إنتر ميامي، لا أستطيع أن أصدق ذلك حتى الآن". وتابع: "بصفتي مالكا، أنا فخور جدا بوجود أفضل لاعب في العالم في الفريق. كنا نعلم أن جلب ليونيل إلى الولايات المتحدة، وليس فقط إلى ميامي، كان بمثابة هدية لأميركا والدوري".
وأردف: "شخصا مثل ميسي يغير قواعد اللعبة، فهو مصدر إلهام لجيل كامل من اللاعبين، لهذا السبب أردناه في الفريق. بالطبع، نريد أيضا الفوز بالألقاب، لنكون أفضل فريق في البطولة. لكن أحد أسباب التعاقد معه هو أن يكون مصدر إلهام للجيل الجديد من اللاعبين في الولايات المتحدة".
وعن حظوظ إنجلترا في كأس أوروبا 2024 في ألمانيا، قال قائد "الأسود الثلاثة" السابق: "أنا أؤمن بالفعل بهذا المنتخب الإنجليزي، أنا أؤمن بالمدرب غاريث ساوثجيت، وبما يفعله منذ سنوات عدة. لقد خسرنا مع الأسف في نهائي كأس أوروبا الأخيرة أمام إيطاليا، لكننا اقتربنا جدا من الفوز".
وختم: "في كأس أوروبا 2024، لدينا فرصة بالفعل، في ظل تواجد لاعبين شباب مثل كول بالمر وجود بيلينجهام وآخرون، وبالطبع هناك القائد الهداف هاري كين الذي يتابع دوره كقدوة للفريق ويسجل الأهداف".
ترقب لدعوى الغازي ضد ماينز
في المقابل، جرى تحديد يوم 6 كانون الأول (ديسمبر) المقبل، موعدا للنظر في دعوى اللاعب أنور الغازي ضد فريقه السابق ماينز، بعد فسخ عقده من طرف واحد. واتخذ اللاعب إجراءات قانونية ضد ماينز، بعد فسخ عقده الممتد مع الفريق حتى العام 2025، وذلك أوائل الشهر الحالي، بعد منشوراته بشأن الأزمة الراهنة في الشرق الأوسط على وسائل التواصل الاجتماعي.
وتم إيقاف الغازي من قبل ماينز بعد منشور عبر منصة "إنستغرام"، والذي تم حذفه فيما بعد، قبل فسخ عقد اللاعب. -(وكالات)

MENAFN16112023000072011014ID1107442044

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث