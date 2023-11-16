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مصير إيطاليا وهولندا على المحك في سباق الأمتار الأخيرة

11/16/2023 2:33:58 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



سيكون مصير العملاقين الإيطالي والهولندي على المحك في سباق الأمتار الأخيرة من تصفيات "يورو 2024"، على أمل تجنب خيبة تكرار ما حصل للأول في النسختين الأخيرتين من كأس العالم وللثاني في نهائيات البطولة القارية العام 2016، وبعدها مونديال روسيا العام 2018.
ويجد المنتخب الإيطالي نفسه في وضع لا يحسد عليه، إذ يدخل الجولتين الأخيرتين من منافسات المجموعة الثالثة وهو في المركز الثالث بفارق 3 نقاط عن أوكرانيا الثانية لكن مع مباراة أقل من الأخيرة، فيما حسمت البطاقة الأولى في هذه المجموعة لصالح إنجلترا، التي خسرت نهائي النسخة الماضية في معقلها "ويمبلي" أمام "الآتزوري" بالذات.
ويرتبط مصير إيطاليا بمقدونيا الشمالية، التي لعبت دورا في حرمانها من محاولة الوصول إلى كأس العالم، بعدما أقصتها من نصف نهائي الملحق الأوروبي بالفوز عليها في أرضها 1-0 بهدف في الوقت القاتل، على غرار ما حدث في تصفيات مونديال قطر 2022.
وتعود مقدونيا الشمالية إلى إيطاليا للمرة الأولى منذ الخسارة التاريخية المؤلمة لأبطال العالم 4 مرات، وذلك حين تحل ضيفة في الملعب الأولمبي على روما اليوم في الجولة السابعة وقبل الأخيرة.
ولم تكن إيطاليا محظوظة في مواجهتها الأولى مع مقدونيا الشمالية، منذ صدمة الفشل في التأهل الى مونديال قطر، إذ اكتفت بالتعادل الإيجابي 1-1 في 9 أيلول (سبتمبر) بالجولة الخامسة في أول مباراة لها بالتصفيات تحت قيادة لوتشيانو سباليتي، الذي خلف روبرتو مانشيني، مهندس التتويج القاري لبلاده صيف العام 2021.
وفازت بعدها إيطاليا على أوكرانيا (2-1) ثم مالطة (4-0) قبل أن تسقط للمرة الثانية أمام إنجلترا التي ثأرت ذهابا لخسارتها نهائي صيف العام 2021 بفوزها (2-1) خارج الديار، قبل أن تكرر الانتصار إيابا في "ويمبلي" بنتيجة (3-1)، ما سمح لها بحجز بطاقتها إلى النهائيات.
ويدرك رجال سباليتي صعوبة المهمة في الجولتين الأخيرتين من التصفيات، إذ عليهم الفوز على مقدونيا الشمالية يوم الجمعة في روما، ما يجعل التعادل مع أوكرانيا يوم الإثنين في ليفركوزن، كافيا لهم من أجل اللحاق بإنجلترا.
وتخوض إيطاليا مباراتيها الأخيرتين بتشكيلة غاب عنها العديد من اللاعبين بسبب الإصابة، لكنها ضمت لاعب وسط آرسنال الإنجليزي جورجينيو الغائب عن المنتخب منذ حزيران (يونيو) الماضي، ومهاجم يوفنتوس فيديريكو كييزا المتعافي من إصابة.
في المقابل، تمني هولندا النفس باللحاق بمنتخبات كبيرة مثل فرنسا وإسبانيا وإنجلترا والبرتغال وبلجيكا إضافة إلى ألمانيا المضيفة، من خلال حسم البطاقة الثانية للمجموعة الثانية بعدما ذهبت الأولى لصالح كيليان مبابي ورفاقه مع "الديوك".
وتحتل هولندا المركز الثاني في المجموعة برصيد 12 نقطة وبفارق المواجهتين المباشرتين عن ملاحقتها اليونان، وبالتالي ستكون بحاجة للفوز يوم غد في أمستردام على أيرلندا الرابعة (6 نقاط) من أجل ضمان بطاقتها. أما في حال عدم حسم الأمور، سيحصل فريق المدرب رونالد كومان على فرصة أخرى الثلاثاء ضد منتخب جبل طارق المتواضع الذي يخوض في نيس مباراة "قاسية" ضد المنتخب الفرنسي.
وما يرجح كفة هولندا، أن ملاحقتها اليونان لعبت مباراة أكثر منها وستغيب عن جولة اليوم، على أن تختتم مشوارها الثلاثاء المقبل على أرضها ضد فرنسا، علما بأن أبطال العام 2004، يملكون فرصة أخرى لبلوغ النهائيات عبر الملحق الخاص بدوري الأمم، الذي خصصت له 3 بطاقات مؤهلة لألمانيا 2024.
وفي المجموعة الرابعة التي حسمت بطاقتها الأولى لصالح تركيا، تتنافس ويلز وكرواتيا على البطاقة الثانية مع فرصة قائمة أيضا بالنسبة لأرمينيا، فيما تحتل ويلز المركز الثاني بـ10 نقاط، بفارق المواجهتين المباشرتين عن كرواتيا، فيما تحتل أرمينيا المركز الرابع بسبع نقاط.
وتخوض ويلز اختبارا صعبا في أرمينيا، قبل أن يختتم رجال المدرب روب بايج مشوارهم على أرضهم بعد 3 أيام ضد تركيا، فيما تحل كرواتيا ضيفة على لاتفيا الأخيرة (3 نقاط) قبل أن تختتم مشوارها في زغرب ضد أرمينيا.
وبدا قائد ويلز بن ديفيس واثقا بقدرة فريقه على بلوغ النهائيات للمرة الثالثة تواليا، قائلا: "ما نؤمن به هو أننا قادرون على تحقيق الفوز ضد أي فريق، وقد أظهرنا ذلك"، ومن بين الدول الأخرى الطامحة الى حسم تأهلها، هناك الدنمارك والمجر وصربيا وسلوفينيا وسلوفاكيا وسويسرا ورومانيا، فيما تبدو بولندا في طريقها للغياب عن النهائيات.
وتتجه ألبانيا لحسم تأهلها للمرة الثانية في آخر 3 نسخ، حيث تحتاج الى التعادل على أرض مولدافيا اليوم من أجل تحقيق هذا الأمر وحسم إحدى بطاقتي المجموعة الخامسة التي تتصدرها بفارق نقطتين أمام تشيكيا وثلاث أمام بولندا بقوة نجمها روبرت ليفاندوفسكي مع مباراة أقل من الأخيرة.
من جانبه، سيغيب جود بيلينغهام وليفي كولويل عن منتخب إنجلترا في المباراتين المقبلتين له أمام مالطا ومقدونيا الشمالية في التصفيات المؤهلة إلى "يورو 2024".
وأعلن الاتحاد الإنجليزي سابقا، عن وصول بيلينغهام وكولويل إلى مقر التدريبات في سان جورجز بارك، لكنهما سيعودان إلى ناديهما لمواصلة عملية إعادة التأهيل.
وكشف الاتحاد الإنجليزي أيضا، أن كلا من ماركوس راشفورد وكالفين فيليبس سيلتحقان في وقت لاحق من الأسبوع الحالي بمنتخب الأسود الثلاثة بسبب ظروف شخصية.
إلى ذلك، كشف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) عن الكرة الرسمية لبطولة أمم أوروبا 2024، التي تستضيفها ألمانيا في الفترة من 14 حزيران (يونيو)، إلى 14 تموز (يوليو) من العام المقبل، حيث تم تقديم الكرة في الملعب الأولمبي بحضور حارس مرمى المنتخب الألماني مانويل نوير وقائد المنتخب السابق فيليب لام. -(وكالات)

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