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5 مباريات بدوري سلة الناشئين اليوم

11/16/2023 2:33:57 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
خالد تيسير العميري






تستأنف اليوم مباريات ذهاب المرحلة الأولى لدوري الناشئين تحت 16 سنة لكرة السلة، بإقامة خمس مباريات عن مجموعات أندية العاصمة والشمال.
ويلتقي الأرثوذكسي مع نجوم الإنجليزية عند الساعة 3 مساء في صالة الأمير حمزة بمدينة الحسين للشباب، والتي ستكون أيضا مسرحا لمواجهتي الإنجليزية والمقاولون عند الساعة 4:30 مساء، والأهلي مع فريق نجوم اتحاد عمان عند الساعة 6 مساء، فيما تحتضن صالة الحسن التدريبية في إربد مباراتي بيت ايدس وكفريوبا عند الساعة 3 مساء، الجليل ودير أبي سعيد عند الساعة 4:30 مساء، عن مباريات المجموعة الرابعة.
وشهدت مباريات أمس، فوز فريق نجوم الأردن على فريق نجوم الإنجليزية بنتيجة (62-21)، في مباراة برز فيها يزن ناصر من جانب نجوم الأردن بتسجيله 20 نقطة مع 8 متابعات وتمريرة و7 ستيل وبلوك شوت بفاعلية 22، ليحافظ الأرثوذكسي على صدارته لترتيب فرق مجموعته الأولى برصيد 6 نقاط، يليه نجوم الأردن ثانيا برصيد 4 نقاط، والرياضي ثالثا برصيد 3 نقاط، واتحاد عمان ونجوم الجبيهة في المركزين الرابع والخامس تواليا برصيد نقطتين، مع نقطة لفريق نجوم الإنجليزية وضعته في المركز السادس والأخير بين فرق مجموعته.
وضمن مباريات المجموعة الثانية، تغلب فريق الجبيهة على فريق المقاولون (41-36)، في لقاء برز فيه لاعبه مثنى عبدالنبي بتسجيله 8 نقاط و8 متابعات وتمريرتين و7 ستيل بفاعلية 18، فيما حقق فريق الإنجليزية فوزا عريضا على فريق الأهلي (84-25) في لقاء برز فيه لاعبه ينال حتر بتسجيله 10 نقاط و9 متابعات و7 تمريرات و5 ستيل وبلوك شوت بفاعلية 27.
وتصدر الإنجليزية جدول ترتيب فرق مجموعته برصيد 4 نقاط، متقدما على فريق نجوم الأرثوذكسي بأفضلية فارق السلات، وجاء الجبيهة ثالثا برصيد 3 نقاط، مع نقطتين للأهلي في المركز الرابع، فيما يأتي فريقا المقاولون ونجوم اتحاد عمان في المركزين الخامس والسادس تواليا برصيد نقطة لكل فريق.

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