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خسارة الناشئات لقب غرب آسيا مؤشر جديد لتراجع الكرة النسوية

11/16/2023 2:33:57 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
مهند جويلس






شكلت خسارة المنتخب الوطني النسوي لكرة القدم تحت 17 عاما، للقب بطولة غرب آسيا أول من أمس لصالح المنتخب السوري، صدمة جديدة لدى متابعي الكرة النسوية المحلية، رغم ارتفاع سقف الطموحات بإعادة اللقب إلى الخزائن من جديد خلال مجريات البطولة.
ولم يقدم منتخب الناشئات في المواجهة النهائية ما يشفع له بالحصول على اللقب، ليرضى بالميدالية الفضية للمرة الثالثة في تاريخه من 4 مشاركات، وفشل في استعادة اللقب الذي توج به في النسخة الأولى في العام 2018، قبل أن يخسره في النسختين الماضيتين أمام لبنان.
وبدأ المنتخب مشواره في البطولة بفوز ثمين على حامل اللقب المنتخب اللبناني بهدفين لهدف، ليرفع من سقف التوقعات لناشئات المنتخب، ويعزز من حظوظهن باستعادة اللقب، وواصل نتائجه الإيجابية بالفوز بسداسية على المنتخب العراقي الذي كان الحلقة الأضعف في البطولة، قبل أن يتعادل بدون أهداف مع المنتخب السوري في ختام دور المجموعات.
ولم ينجح المنتخب بتسجيل هدف واحد على الأقل في شباك المنتخب السوري خلال 180 دقيقة، ما يشير إلى أن المدير الفني للمنتخب حسام أبو رياش لم يجيد قراءة دفاعات المنافس في المباراة الأولى، واستمر عليه في النهائي، ليفقد أول لقب كان قريبا منه في أول مهمة له مع المنتخبات الوطنية.
وجاء تتويج لاعبة المنتخب الوطني سيلين سيف بلقب أفضل حارسة مرمى في البطولة، أمرا إيجابيا في الليلة الختامية للبطولة التي أقيمت على مدار أسبوع بستاد الأمير محمد في مدينة الزرقاء، حيث استقبلت شباكها في البطولة هدفين فقط خلال 3 مباريات لعبتها بصفة أساسية، علما بأنها لم تشارك في مباراة سورية بالدور الأول بعد أن حسم المنتخب مسألة التأهل للنهائي في وقت سابق.
وبهذه النتائج، يخسر منتخب الناشئات لقب البطولة للمرة الثالثة على التوالي على أرضه، بعد أن أقيمت نسخة العام 2019 في عمان، ومطلع العام الحالي في العقبة، لتؤكد هذه النتائج مدى التراجع المخيف الذي أصاب الكرة النسوية في السنوات الماضية، بدءا من منتخب السيدات الذي فقد بطاقة التأهل لنهائيات آسيا الماضية، والخروج المبكر من التصفيات المؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية، مرورا ببقية منتخبات الفئات العمرية، التي لم تستطع هي الأخرى التقدم بالتصفيات الآسيوية.
وتستعد هذه "التوليفة" من لاعبات المنتخب الوطني للمشاركة بتصفيات كأس آسيا تحت 20 عاما، بعد عام ونصف، حيث يأمل اتحاد الكرة بمنح الجهاز الفني واللاعبات فترة طويلة للتحضير للتصفيات القارية.
بدوره، كشف مدرب حراس المرمى رامي البشيتي، أن الخسارة جاءت نتيجة التخبطات الإدارية في الدائرة النسوية لاتحاد الكرة المستمرة منذ فترة طويلة، موضحا أنها لم تكن بالحسبان نتيجة ضعف المستوى الفني للمنتخبات المتنافسة، والاستعدادات الجيدة والمعسكرات المستمرة من قبل المنتخب الوطني.
وبين البشيتي في حديثه لـ"الغد"، أن المنتخب لم يكن يستحق الفوز في المباراة النهائية، نتيجة عدم تقديمه المستوى المأمول للصعود على منصة التتويج، مفيدا بأن الخسارة كانت عكس التوقعات بحكم مواجهة منتخب لا يمتلك تاريخا أو حاضرا بالكرة النسوية، ويعيش حالة صعبة خلال السنوات الماضية.
وأضاف: "لقد كان التعادل مع سورية في الدور الأول حدثا مفاجئا، استغربنا من عدم رغبة المنتخب في مواصلة الانتصارات وتحقيق الفوز الثالث على التوالي، وقد كان الهدف منها هو عدم مواجهة المنتخب اللبناني في النهائي، الذي كان ينتظر من منتخبنا الوطني الفوز لمواجهته في المشهد الختامي".
من جهته، أشار المتابع زيد الهيب، إلى أن الخسارة كانت غير متوقعة إطلاقا، نتيجة الكفة غير المتوازنة مع المنتخب السوري الذي لم يسبق له الفوز بأي بطولة على صعيد الكرة النسوية، موضحا أن الخسارة يجب أن تشكل درسا لما هو مقبل، إذا ما أردنا تطوير الكرة النسوية.

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