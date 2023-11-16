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العالية بدون نقاط في 8 مباريات والإدارة تكشف الأسباب

11/16/2023 2:33:57 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
يحيى قطيشات






كشفت إدارة نادي العالية أسباب التراجع الكبير في نتائج الفريق خلال منافسات دوري أندية الدرجة الأولى لكرة القدم، ما وضعه في المركز الأخير بالدوري.
ويشكل العالية حالة مثيرة للدهشة، حيث لم يعرف "ممثل محافظة مادبا"، طعم الانتصار أو التعادل خلال الأسابيع الماضية من عمر الدوري، حيث تعرض إلى 8 خسائر من 8 مباريات، وله مباراة مؤجلة أمام فريق الجزيرة في منافسات الأسبوع التاسع، الأمر الذي وضعه في المركز الأخير برصيد صفر نقاط.
العالية يحتل المركز الأخير على سلم الترتيب من دون نقاط، وعجز لاعبو الفريق عن التسجيل في أكثر من مباراة ويعد الأضعف هجوما بالمشاركة مع فريق اليرموك ويملك 5 أهداف فقط، والحال ينطبق على الحالة الدفاعية للفريق بعدما تعرض مرمى حارسه إلى 19 زيارة، ويعد الفريق ثاني أضعف دفاع بعد الطرة.
وعلى الرغم من المشهد الفني الصعب للفريق حتى الآن في منافسات الدوري، يملك العالية فرصة كبيرة للبقاء ضمن فرق دوري "المظاليم"، للعام الثاني على التوالي، بشروط حصد أكبر عدد من النقاط خلال مبارياته المتبقية، وتكاتف الجهود الإدارية في دعم الجهاز الفني واللاعبين، إضافة إلى وقفة جماهيرية، أملا في مساعدة الفريق في تجاوز محنته في الموسم الكروي الحالي.
ويؤكد رئيس النادي م. زياد الحيصة، أن التراجع الذي أصاب الفريق في الموسم الحالي، يعود لثلاثة أسباب رئيسية، أولها الموضوع المالي الذي أخر التعاقدات مع اللاعبين وساهم في التأخر ببدء التدريبات والتحضيرات للموسم الحالي عكس المواسم السابقة. وأضاف الحيصة في حديث لـ"الغد": "ترك الموسم الماضي أعباء مالية كثيرة على إدارة النادي، في ظل مصاريف مشاركة الفريق بالدوري ومستحقات اللاعبين، وانعكس ذلك على الأداء الفني للفريق، ومحدودية الاختيارات للاعبين".
وأشار الحيصة، إلى أن الفريق يعاني من عدم توفر ملاعب تدريبية في الكثير من الأوقات، والتدريب في محافظات بعيدة عن أماكن إقامة اللاعبين، نظرا لانشغال الملاعب في العديد من البطولات وتحضيرات الفرق لمختلف الدرجات، وتابع: "نلعب جميع المباريات البيتية على ملعب الأمير محمد بالزرقاء، وهذا يحرم الفريق ميزة الأرض والجمهور".
واستطرد: "يعلم المتابع لمنافسات الدوري، أن الفريق عانى من عدم التوفيق في عدد من اللقاءات، التي كان يستحق فيها الفوز أو التعادل، إضافة إلى عدد من الأخطاء التحكيمية التي ساهمت في تعرض الفريق للظلم والخسارة غير المستحقة".
وأضاف:" الثقة باللاعبين والجهاز الفني كبيرة في حصد المطلوب من النقاط في المباريات المقبلة". والجهاز الفني بقيادة حسن الحيصة، يبذل أفضل جهد ممكن في ظل الظروف التي يعرفها الجميع، لافتا إلى أن النادي يملك فريقا من الشباب المميز والذي سيكون نواة الفريق الأول في الموسم المقبل".
ويرى الحيصة، ضرورة الدعم الحكومي للأندية، لتعزيز دورها في رعاية الشباب وتنمية مهاراتهم، إضافة إلى تعاون الجهات كافة بالمحافظة لإيجاد ملعب معتمد يخدم أندية المحافظة، ويخفف من الأعباء المالية التي تزيد من المعاناة المالية والفنية.

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