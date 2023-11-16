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ناشئي اليد يواجه الكويت بالبطولة العربية اليوم

11/16/2023 2:33:56 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



يبدأ المنتخب الوطني للناشئين بكرة اليد لفئة 2006، مشواره في البطولة العربية التي تقام في مدينة المهدية التونسية، بملاقاة المنتخب الكويتي عند الساعة الرابعة من مساء اليوم، فيما يخوض مواجهته الثانية أمام المنتخب الجزائري (أ) عند الساعة السادسة من مساء يوم غد السبت، قبل أن يختتم لقاءاته في الدور الأول يوم الاثنين المقبل عندما يلاقي المنتخب السعودي (ب) عند الساعة الثانية عشرة ظهرا.
وتشهد منافسات البطولة مشاركة 11 منتخبا وزعوا من خلال القرعة على ثلاث مجموعات، حيث في المجموعة الثانية منتخبات ليبيا والمغرب والسعودية (أ) وتونس (ب)، وضمت المجموعة الثالثة منتخبات العراق وتونس (أ) والجزائر (ب)، إضافة إلى المجموعة الأولى، التي تضم منتخبنا الوطني إلى جانب منتخبات الكويت والجزائر (أ) والسعودية (ب).
ويتأهل إلى الدور ربع النهائي الفريقان الحاصلان على المركزين الأول والثاني من كل مجموعة، إضافة إلى الفريقين الحاصلين على أفضل مركز ثالث في المجموعات الثلاث.
ويذكر أن تشكيلة المنتخب الوطني التي يقودها المدير الفني مهند المنسي ومساعده صدام أبو رمان تضم كلا من اللاعبين: تامر الظواهره، أحمد سمير، يحيى قنب، أحمد رائد، جاد الحق محمد، فريد طبيله، محمد الظواهره، زياد عبيدات، سادن العطابي، محمد حجازي، عبدالرحمن ابو قاعود، أحمد فريد، ليث طريف، أسامة محمد، صهيب عنانزة، محمد الصبيحي، عبد الرحمن أبو بكر، حسين الجبالي.

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