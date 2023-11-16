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دوقرا يصعد لدوري الدرجة الأولى على حساب جرش

11/16/2023 2:33:55 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



صعد فريق دوقرا لمصاف أندية دوري الدرجة الأولى لكرة القدم للموسم 2024، بعد أن فاز على نظيره جرش بهدف دون مقابل، ضمن منافسات إياب الدور نصف النهائي من دوري الدرجة الثانية، في المباراة التي جرت أمس على ملعب الأمير هاشم في مدينة الرمثا.
وسجل هدف فريق دوقرا الوحيد اللاعب محمد زياد خلال أحداث الشوط الثاني، ليصعد بفريقه لدوري الأولى الموسم المقبل ونهائي بطولة“الثانية”، علما بأن نتيجة مباراة الذهاب بين الفريقين انتهت بالتعادل بدون أهداف.
ويواجه الكرمل نظيره دير أبي سعيد غدا عند الساعة الثالثة والنصف على الملعب ذاته، علما بأن الكرمل فاز في لقاء الذهاب بهدفين مقابل هدف.
وجاء تأهل الكرمل إلى الدور نصف النهائي بعد تصدره لترتيب المجموعة الأولى برصيد 16 نقطة، ورافقه جرش الذي حل ثانيا بـ 15 نقطة.
في المقابل، تأهل دوقرا إلى ذات الدور بعد أن احتل صدارة المجموعة الثانية برصيد 18 نقطة، وحل دير أبي سعيد بالمركز الثاني بـ 12 نقطة.
ويحدد اتحاد الكرة يوم الأحد القادم، موعد ومكان إقامة نهائي دوري الدرجة الثانية، والذي سيتم به تتويج الفائز بلقب البطولة والميداليات الذهبية، فيما سيتم منح الفريق الخاسر الميداليات الفضية، على أن يتم اللجوء لركلات الترجيح مباشرة حال انتهاء الوقت الأصلي للمباراة بنتيجة التعادل.

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