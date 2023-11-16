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5 صالات مرشحة لاستضافة فعاليات البطولة العربية.. وشباب الحسين يسمي جهازه الفني

11/16/2023 2:33:55 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
مصطفى بالو






نطل على القراء الأعزاء، من نافذة أخبار الطائرة المحلية، عبر مجموعة من الأخبار تتناول أركان اللعبة، وتسلط الضوء على هموم الأندية وطموحاتها في المنافسات المحلية والإقليمية والعربية، ونقف عند الإنجازات الوطنية بنظرة شمولية تتصف بالمصداقية والموضوعية.
"سمية والقصر" الأكثر جاهزية
أكد نائب رئيسة اتحاد الكرة الطائرة جهاد قطيشات، أن المساعي تتواصل لتأمين أنسب الصالات الرياضية، لاستقبال مباريات بطولة الأندية العربية التي يستضيفها الاتحاد خلال الفترة من 17-27 شباط (فبراير) المقبل، مبينا أن الكرة الآن في ملعب اللجنة الأولمبية ووزارة الشباب لدفع خطواتنا نحو إنجاز المطلوب لاستضافة الحدث العربي الذي يشهد مشاركة واسعة من الأندية.
وأضاف: "لدينا اجتماع مجلس إدارة مطلع الأسبوع المقبل، وسندرس كافة الخيارات المتاحة، ونكثف الاتصالات مستظلين بتوجيهات رئيسة الاتحاد سمو الأميرة آية بنت الفيصل، حيث وجدنا أن صالتي الأميرة سمية الخاصة بكرة اليد، وقصر الرياضة الأكثر جاهزية فنيا لاستقبال المباريات، ووسعنا دائرة الخيارات البديلة نحو صالة الأمير فيصل بالقويسمة، وصالة الأمير الحسن بإربد، وأرضية الصالتين تحتاجان إلى تغيير، خاصة وأن أرضيتيهما الحاليتين من "الباركيه" التي لا تناسب منافسات الكرة الطائرة، ولدينا خيار للاستنجاد بصالة الأرينا في جامعة عمان الأهلية، وأبدى رئيس الجامعة نائب سمو رئيس اللجنة الأولمبية د.ساري حمدان تجاوبا كبيرا في هذا الموضوع".
وفد الاتحاد العربي
كشف نائب رئيسة اتحاد الطائرة جهاد قطيشات عن موعد وصول لجنة الكشف على الصالات التابعة للاتحاد العربي للكرة الطائرة، مبينا أنها من المتوقع أن تحضر إلى عمان مطلع كانون الأول (ديسمبر) المقبل، مشيرا إلى أن مهمتها تتلخص في تقييم جاهزية صالات اللعب والتدريب الخاصة بالبطولة، وتدشينها بالتجهيزات اللازمة لاسيما "فار" الكرة الطائرة المعروف بـ"نظام التحدي"، مشددا أن اتحاد الكرة الطائرة يبذل قصارى جهده لتوفير كافة المتطلبات.
3 فرق تعلن المشاركة العربية
أكدت 3 فرق مشاركتها في بطولة الأندية العربية التي تقام في عمان منتصف شباط (فبراير) المقبل، حيث وصل اتحاد الكرة الطائرة تأكيدات من كاظمة وبرقان الكويتيين، إلى جانب بني ياس الإماراتي، وسبقهما إعلان فريقي الترجي التونسي والنجمة البحريني، إلى جانب ممثلي الطائرة الأردنية شباب الحسين- بطل الدوري وكأس الكؤوس وكأس الأردن، وعيرا وصيف بطل الدوري وكأس الأردن، في ظل توقعات أن تشهد البطولة مشاركة عربية واسعة تصل إلى 18 فريقا يمثلون مختلف الدول العربية، خاصة وأن باب التسجيل لهذه البطولة يغلق في السابع من كانون الثاني (يناير) المقبل.
شباب الحسين يسمي جهازه الفني
سمت إدارة نادي شباب الحسين الجهاز الفني والإداري لفريق الكرة الطائرة للموسم 2024، حيث يقود الفريق المدير الفني وليد العسود، وهو الذي قاد الشباب إلى ألقاب الدوري والسوبر وكأس الأردن، في ظل أرقام قياسية غير مسبوقة، في الوقت الذي قدم فريق شباب الحسين بصورة لافتة خلال بطولة أندية غرب آسيا التي التي أقيمت في عمان، ويساعده زميله في الزمن الجميل حسن حسونة، ويتولى عضو مجلس الإدارة صالح السيد أحمد مهمة مدير الفريق.
وقال مدير الفريق صالح السيد أحمد: "اجتمعت الإدارة والجهاز الفني والإداري للفريق مؤخرا، وحددنا خطة العمل للموسم المقبل سواء على الصعيد المحلي أو الخارجي، وإن كنا قد أعلنا المشاركة الرسمية في بطولة الأندية العربية في شباط المقبل، فإننا نتطلع أيضا للمشاركة في بطولة غرب آسيا التي تقام في عُمان خلال شهر آذار (مارس) المقبل".
وتابع: "نحتفظ بتشكيلة فريقنا التي شاركتنا إنجازات الموسم الماضي، خاصة وأنهم من نتاج مدرسة شباب الحسين للكرة الطائرة بإشراف صانع الأجيال المدرب القدير سمير شبارو، ولدى الجهاز الفني نظرته في تدعيم الصفوف ببعض المراكز، وفتحنا خطوط استقطاب المحترفين الغاني إبراهيم عبد الحميد، والباكستاني عثماني، حيث تتجه مفاوضاتنا مع عبدالحميد نحو النجاح، وأبدى الباكستاني عثماني موافقته المبدئية، إلا أن العائق يتلخص بأن لديه بطولة مهمة مع فريقه في نفس موعد مشاركتينا العربية والإقليمية، ونتظر قراره النهائي خلال أيام، ونتطلع للاحتفاظ بالألقاب المحلية وتزيينها بلقب خارجي في الموسم 2024".
عيرا يتفق مع فخري ودقماق والقهوجي
كشف المدير الفني لفريق عيرا إياد توفيق، أن عيرا حصل على موافقات مبدئية من اللاعبين المحليين المميزين معد المنتخب الوطني يعقوب القهوجي، والضاربين المتألقين عبادة فخري ومحمد دقماق، لتعزيز صفوف الفريق إلى جانب لاعبي الفريق المتواجدين في صفوفه من الموسم المقبل، لاسيما لاعبي المنتخب الوطني أحمد العواملة وراشد العلوان".
وبين توفيق: "اجتمعت بإدارة نادي عيرا برئاسة د.بشير العلوان، وتم وضع النقاط على الحروف بالنسبة لاستعدادات الفريق في الموسم المقبل للبطولات المحلية والخارجية، خاصة وأننا سنشارك في البطولتين العربية والإقليمية، وحددنا نهاية الشهر الحالي موعدا للتجمع وانطلاق التدريبات، ونرصد محترفين من مصر ونيجيريا، ونمضي في طريق إتمام التعاقد معهما، ونتطلع إلى تأكيد حضور الطائرة الأردنية خارجيا بالمنافسة القوية تبعا لقوة الأندية المشاركة عربيا وإقليميا، في الوقت الذي نوجه بوصلة طموحاتنا نحو الألقاب المحلية.
مليح مهتم بـ"الناشئين"
توصل المدرب الوطني خالد سعيفان إلى اتفاق مع إدارة نادي مليح لقيادة فرق الطائرة للموسم 2024، وذلك بعد أن نجح في تحقيق طموح الفريق القادم من مادبا، بالتأهل وصيفا لفريق البقعة إلى مصاف أندية الدرجة الممتاز في منافسات الموسم الماضي، وقدم "توليفة" منسجمة ومتميزة قدمت مستويات قوية خلال المنافسات وتصدرت الترتيب العام، قبل أن ينحيه فريق البقعة في المباراة الختامية لمربع الصعود.
وأكد سعيفان أنه جرى الاتفاق مع إدارة نادي مليح، بتأسيس فرق للفئات العمرية، للمشاركة في بطولة الاتحاد لمختلف الأعمار السنية للموسم المقبل، مشيرا إلى أنها تهدف في الوقت ذاته إلى تأسيس قاعدة قوية، تتلخص مهمتها برفد الفريق الأول بأفضل العناصر على اعتبار أن الفئات السنية بمثابة وقود الاستمرارية والإنجاز في المستقبل القريب، مستشهدا بنجاح التجربة في نادي شباب الحسين".

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