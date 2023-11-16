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التوقف الرابع في الموسم يعكر الاستقرار الفني لفرق المحترفين

11/16/2023 2:33:55 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
مهند جويلس






تتسبب التوقفات المستمرة في بطولة دوري المحترفين لكرة القدم، وغياب المنافسات الرسمية، في إعادة الفرق خطوات للخلف من الناحية الفنية تحديدا، بعد وصول بعضها لمستويات فنية جيدة خلال المنافسات، قبل أن تعود للتراجع خلال فترة التوقفات.
وتلجأ الفرق المحلية، إلى خوض مباريات ودية مع بعضها البعض خلال الفترة الحالية، من أجل الحفاظ على جاهزية اللاعبين نظير التوقفات المستمرة، رغم غياب عدد كبير من لاعبي عدد من الفرق بسبب انضمامهم للمنتخبات الوطنية.
وبدأ الموسم الكروي في 12 من شهر أيار (مايو) الماضي من خلال بطولة درع الاتحاد، بعد توقف استمر 6 أشهر، بسبب إعادة اتحاد الكرة للأجندة القديمة، والتي تتوافق مع الدول المجاورة وغالبية بطولات العالم، حيث أقيمت أكثر من جولة ببطولة الدرع بغياب اللاعبين الدوليين بسبب مشاركة المنتخب الأولمبي ببطولة غرب آسيا في العراق، وخوض منتخب الرجال مباراتين وديتين مع صربيا وجامايكا.
وتوقف دوري المحترفين عقب انتهاء الجولة الرابعة بسبب خوض المنتخب الأولمبي التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس آسيا تحت 23 عاما في مدينة الزرقاء، فيما لعب منتخب الرجال مباراتين وديتين أمام النرويج وأذربيجان.
ولم تلعب الجولتين السادسة والسابعة في موعدهما المحددين، من قبل دائرة المسابقات في اتحاد الكرة، بسبب رفض الأندية لعب الجولة السادسة لمطالبات مالية، قبل أن يتم تأجيل الجولة السابعة من الاتحاد لمنح المنتخب الوطني فرصة أطول للتحضير بصورة أفضل للبطولة الدولية الرباعية التي أقيمت في عمان الشهر الماضي.
وتوقفت عجلة دوري المحترفين عن الدوران منذ إقامة الجولة السابعة، بسبب مشاركة المنتخب الوطني في التصفيات المشتركة المؤهلة لكأسي آسيا والعالم، إلى جانب إقامة المنتخب الأولمبي معسكرا تدريبيا في السعودية تحضيرا لنهائيات كأس آسيا.
وتسببت مشاركة الفيصلي بدوري أبطال آسيا، والوحدات ببطولة كأس الاتحاد الآسيوي، في ترحيل عدد جيد من المباريات إلى نهاية البطولة، ما ساهم في غياب المنافسات الرسمية عن عدد من الفرق لأكثر من شهر.
ويعبر المدير الفني لفريق شباب العقبة رائد الداود، عن استيائه من التوقفات المستمرة لبطولة الدوري، والتي لم يخض فيها فريقه سوى 6 مباريات، مؤكدا أن جميع الفرق تتضرر خلال إيقاف المباريات لأسباب متعددة.
ويؤكد الداود في معرض رده على استفسارات“الغد”، أن بطولة الدوري تمنح الفرق“فورمة” مميزة للعب، لتعيد التوقفات الفرق لنقطة البداية من خلال الحاجة لإعادة تهيئة اللاعبين فنيا، فيما تساهم التدريبات بإبقاء اللاعبين بصورة جيدة من الناحية البدنية.
وأضاف:“الجميع يطالب بمستويات فنية مميزة من الفرق، إلا أن العوامل المحيطة بالأندية تساهم في تراجع مستوى الدوري، وأتمنى من اتحاد الكرة وضع جدول يكون من خلال التوقف لفترة قصيرة أسوة ببقية دول العالم، والتي لا تتجاوز 10 أيام”.
ويشير المدير الفني لفريق سحاب أحمد عبد القادر، إلى أن الأوضاع المالية المتردية في الأندية، تساهم إلى جانب التوقفات في تقديم مستويات فنية متواضعة من غالبية الفرق ببطولة الدوري، متمنيا منح اتحاد الكرة بقية المخصصات المالية للأندية لإعادة ترتيب بيتها الداخلي.
ويوضح عبد القادر، أن فترات التوقف الموجودة محليا أكثر من بقية دول العالم، نظرا لقدوم مدرب جديد للمنتخب الوطني، يحتاج إلى التعرف إلى اللاعبين بصورة أكبر، مبينا أن المرحلة المقبلة، ستشهد مشاكل كبيرة في الأندية بسبب رغبة اللاعبين بفسخ عقودها، وإضراب عدد منهم عن الحضور للتدريبات حتى منحهم مستحقاتهم المالية.
وتابع:“هناك انتقادات توجه لمدربي فرق المحترفين من قبل المحللين من دون أن يتحروا الدقة في الأوضاع التي يمر بها كل مدرب، المشاكل المالية الإدارية تنعكس بصورة كبيرة على مستوى اللاعبين داخل المستطيل الأخضر”.

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