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النعيمات ينقذ المنتخب أمام طاجيكستان بعد أداء مخيب

11/16/2023 2:33:54 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
علي غرايبة موفد اتحاد الإعلام الرياضي






تجنب أمس المنتخب الوطني لكرة القدم الخسارة أمام طاجيكستان ونجح في اقتناص هدف متأخر عبر يزن نعيمات ليفرض التعادل 1/1 على المواجهة التي جمعتهما على ستاد جمهوري المركزي في العاصمة دوشنبه.
وجاءت المباراة ضمن حسابات المجموعة السابعة للتصفيات المشتركة المؤهلة الى كاس العالم 2026 وكأس اسيا 2027.
وخطف أصحاب الضيافة هدفا عند الدقيقة 90 من عمر المباراة، وكاد المنتخب يتعرض لخسارة مؤلمة، لولا ظهور يزن نعيمات في الدقيقة الثالثة والأخيرة من الوقت بدل الضائع حين سجل هدف التعادل الذي انقذ ((النشامى)) من تعثر وبداية صعبة في مشواره الطويل في التصفيات.
وينتظر أن تعود بعثة المنتخب فجر اليوم إلى العاصمة عمان، للانخراط في معسكر تدريبي جديد تحضيرا للمواجهة التي تنتظره الثلاثاء القادم على ستاد عمان الدولي أمام نظيره السعودي.
مثل المنتخب
يزيد أبو ليلى، محمد أبو حشيش، عبدالله نصيب، نور الدين الروابدة، علي علوان، إحسان حداد، سالم العجالين، نزار الرشدان، رجائي عايد، يزن نعيمات، موسى التعمري.
مثل طاجيكستان
رستام ياميتوف، زوئيرجورا بويف، سافارو، فهدات حنوف، عمر بويوف، امير بيك جورا بويوف، رستام سواروف، علي شير جليلوف، امادوني كملاوف، إحسان بان شانبيه، احتام نازروف.
قصة الهدفين
المنتخب: د92 عكس إحسان حداد كرة نموذجية امام المرمى تابعها نعيمات بهدوء.
طاجيكستان: د90: ارتدت كرة شانبيه من يد ابو ليلى ليتابعها البديل شاروم بالمرمى.
فرص المنتخب الوطني
د7: سدد حداد من داخل المنطقة وانحرفت كرته عن المرمى.
د12: سدد النعيمات كرة قوية من خارج المنطقة وأمسك الحارس كرته على دفعتين.
د31:علت كرة عايد العارضة قليلاً
د58: حول المدافع كرة الرشدان لحساب ركنية.
فرص طاجيكستان
د5: سيطر أبو ليلى على كرة نازروف الجانبية.
د24: سدد امادوني الذي انفتحت امامه زاوية الرؤية كرة قوسية أخرجها ابو ليلى.
د51: سدد بويوف كرة من خارج المنطقة علت العارضة قليلا.
د70: أمسك أبو ليلى برأسية شانبيه.
الرسم التكتيكي
عانى المنتخب من سوء التمركز وبطء التحضير الذي رافق عمليات البناء، فكانت معظم الكرات تتكسر على مشارف المنطقة، في ظل اندفاع كبير للمنافس، شكل عبئا اضافيا على رباعي الخط الخلفي وحارس المرمى يزيد أبو ليلي الذي تدخل في أكثر مناسبة لقطع العرضيات العديدة للمنخب الطاجيكي.
مع مرور الوقت واستعادة التركيز ودخول الأجواء، نجح المنتخب في إعادة ترتيب أوراقه، وبناء منظومته الدفاعية بشكل افضل، فساهم ذلك في الحد من خطورة المنافس وإجباره على التراجع لمناطقه، فكانت فرصة مثالية لالتقاط الأنفاس، والبحث أسلوب يضمن الصلابة الدفاعية والنجاعة الهجومية على حد سواء.
وإزاء ذلك نجح المنتخب على فترات في التقدم وكسب الأفضلية وتهديد مرمى المنافس في أكثر من مناسبة، إلا انه في الإطار العام لم يظهر قدراته الحقيقية، ولم يتمكن من خلق فرص مباشرة على مرمى طاجيكستان الذي أحسن إغلاق مناطقه الخلفية.
تبدلت المعطيات في الشوط الثاني، ونجح المنتخب في التحرر من رهبة البداية التي انعكست سلبا على الأداء في الشوط الأول.
ومع تقدم لاعبي الخط الخلفي للمساندة اضحت تحركات المنتخب اكثر فعالية، واكثر خطورة على مرمى طاجيكستان الذي اضطر للتراجع بقصد إغلاق المنافذ وتضييق المساحات، لكن بالرغم من ذلك نجح المنتخب في أكثر من مناسبة في الاقتراب من المرمى وتسديد أكثر من كرة خطرة.
ذلك لم يدم طويلا وسرعان ما نجح الطاجيكي من سحب بساط الأفضلية عبر أكثر من هجمة مضادة شكلت خطورة واضحة على مرمى أبو ليلى الذي تألق في الذود عن مرماه والحفاظ على نظافة شباكه.
عموته: مواجهة صعبة
قال المدير الفني للمنتخب الوطني لكرة القدم المغربي الحسين عموته في المؤتمر الصحفي الذي عقب المباراة أن المواجهة كانت صعبة، وهذا يفسر الفرص المحدودة للفريقين على مدار الشوطين.
وأضاف أن المنتخب الطاجيكي منتخب صعب ومنظم ولديه مهاجمين سريعين تسببوا لنا بمشاكل دفاعية.
وتابع: أفضل ما حدث في اللقاء هو قدرتنا على العودة بالنتيجة وإدراك التعادل رغم أننا تلقينا هدفا في الزفير الأخير من المباراة.
وختم: تنتظرنا خمس مواجهات أخرى سنسعى بكل ما أوتينا من قوة لجمع أكبر عدد ممكن من النقاط لضمان المنافسة على المراكز الأولى.

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