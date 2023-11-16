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صلاح.. هداف مصر التاريخي في تصفيات كأس العالم

11/16/2023 2:33:52 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



أصبح محمد صلاح قائد منتخب مصر ونجم ليفربول الإنجليزي هداف مصر التاريخي في تصفيات كأس العالم بعدما سجل أربعة أهداف "سوبر هاتريك" في مرمى جيبوتي بالجولة الأولى من التصفيات المؤهلة لنسخة 2026 يوم الخميس.

وسجل صلاح 4 أهداف مقسمة على شوطي المباراة، بينما تكفل مصطفى محمد ومحمود تريزيغيه بتسجيل الهدفين الخامس والسادس.

وبلغ صلاح هدفه رقم 15 في تصفيات كأس العالم، إذ سجل 6 أهداف في تصفيات نسخة 2014، و5 أهداف في تصفيات كأس العالم 2018 الذي تأهلت له مصر، و4 أهداف في التصفيات الحالية، بينما لم يستطع هز الشباك في التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2022 الأخيرة.

وتفوق صلاح على محمد أبو تريكة الذي سجل 14 هدفاً وعمرو زكي الذي أحرز 12 هدفاً عبر مشاركاتهما في تصفيات كأس العالم.

وعزز محمد موقعه في المركز الثاني كأعظم هداف في تاريخ منتخب مصر برصيد 53 هدفاً خلف حسام حسن الذي سجل 68 هدفاً في مسيرته الدولية.

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