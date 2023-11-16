كنت جبانة حين صمت وتعرضت لتهديدات.. المغنية هالزي تجدد دعمها لفلسطين

بعد أزيد من شهر على أحداث الحرب في قطاع غزة، بعد عملية "طوفان الأقصى"، خرجت المغنية الأمريكية هالزي بأول تصريح داعم للقضية الفلسطينية، عبر مواقع التواصل الاجتماعي.



وأشارت هالزي، في بيان مطوّل، إلى أن السبب الذي جعلها تصمت طيلة هذه الفترة، هو خوفها على سلامتها بعد تعرضها لتهديدات عديدة، منعتها من الحديث والتعبير عن رأيها، كونها كانت من بين الأصوات الداعمة سابقاً للقضية الفلسطينية.



هالزي.. تتعرّض للتهديد بسبب مواقفها من القضية الفلسطينية

وشاركت هالزي رأيها في الأحداث، من خلال بلاغها الذي نشرته عبر الستوري، في حسابها الرسمي على إنستغرام، وكتبت: "تعرّضت في الفترة الأخيرة للكثير من المُساءلة حول الأحداث الدائرة بين فلسطين وإسرائيل، وعن سبب عدم كلامي عن الموضوع، خاصة بعد مواقفي السابقة الداعمة للشعب الفلسطيني".



ثم أكملت البيان بالقول: "لقد ذكر البعض أن ما قُمت به كان جبناً مني، ولكي أكون صادقة تماماً، فهو كذلك، أنا هنا لأسمي الأمور بمسمياتها، وأعترف بأسفي، وأؤكد من جديد موقفي فيما يتعلق بتحرير الشعب الفلسطيني".



ثم أشارت إلى تعرّضها للتهديد من طرف بعض الجهات، وقالت: "أنا قلقة حقاً بشأن التعامل مع مسؤوليتي كناشطة، لأنها تتعلق بحياتي اليومية وعلى صفحاتي بوسائل التواصل الاجتماعي".



وأضافت: "أثناء جولتي الغنائية الأخيرة، تلقيت سلسلة من التهديدات العنيفة على شكل بلاغات وصلتني إلى منزلي أكثر من مرة، لذلك فقد تم توجيه قناصين حول مكان إقامة حفلاتي، ولذلك اتخذت قراراً واعياً بأن أحمي أسرتي من أي شخص يخطط للعنف ضد عائلتي بسبب آرائي".



فيما عبرت المغنية الأمريكية في بلاغها، عن تجديد الدعم لفلسطين، بالرغم مما تعرّضت له من تهديد، وكتبت: "على كلٍّ، لا يصح لي أن أجعل من قرار حمايتي لعائلتي أن يمنعني من التعبير عن دعمي للعائلات التي تعاني من عنف أسوأ بكثير من الذي تعرّضت له".



وختمت كلامها بالقول: "ليس لديّ أي تبرير لصمتي لمدة أسابيع، وأنا ضد ثقافة التخلي عن المسؤولية لحماية الذات، خصوصاً عندما يطلب الجمهور التعليق، وأنا أؤكد أنني أدعو لتحرير الشعب الفلسطيني وأقوم بتبرعات لمختلف منظمات الإغاثة والدعم الإنساني".











هالزي وأحداث حي الشيخ جراح

وكانت هالزي قد تفاعلت مع أحداث حي الشيخ جراح الموجود في المنطقة الشرقية من مدينة القدس، من خلال عدة منشورات لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.



وقالت في أحد منشوراتها، خلال الاشتباكات بين سكان حي الشيخ جراح وقوات الاحتلال الإسرائيلي: "المعاناة الفلسطينية لا يجب أن تكون محادثة ينحرج منها الناس، أو يتم تجاهلها في الأخبار، يجب أن نتفق جميعاً أن طرد شخص من منزل عائلته جريمة ضد الإنسانية".-عربي بوست

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