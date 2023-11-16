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هل سمعت من قبل عن أنواع البروتين السيئة؟.. تعرف عليها

11/16/2023 2:33:28 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



يساعد البروتين، كعنصر غذائي أساسي، في الحفاظ على الصحة العامة، وبحسب ما ورد في تقرير نشره موقع "Health Shots"، فإن معرفة الفرق بين كل من البروتين الجيد والسيئ يؤدي إلى تحقيق أقصى استفادة من الميزات وتجنب الآثار الجانبية السلبية.
وسواء كان الشخص يرغب في بناء عضلات بطن قوية أو الحصول على جسم نحيف، أو ببساطة أن يتمتع بلياقة بدنية جيدة، فإنها نتائج لا تحدث بين عشية وضحاها. كما أن الأمر يتطلب روتينا رياضيا جيدا واتباع نظام غذائي صحي يتضمن البروتين، مع ضرورة الأخذ في الاعتبار أن هناك علامات محددة للتمييز بين كل من البروتين الجيد والسيئ.
البروتين الجيد مقابل البروتين السيئ
يوضح اختصاصي الطب الباطني، الدكتور هيمالاتا أرورا، أن البروتين يلعب دورا حيويا لصيانة وإصلاح الأنسجة، وكذلك صنع الإنزيمات والهرمونات والمواد الكيميائية الأخرى في الجسم، كما أن البروتين جزء لا يتجزأ من العظام والعضلات والغضاريف والجلد والدم، وعلى عكس الدهون والكربوهيدرات، كما أن الجسم لا يخزن البروتين، ولهذا السبب من الضروري تناوله بانتظام في النظام الغذائي. ومن المهم أن يفهم الشخص الفرق بين البروتين "الجيد" و"السيئ".
ويقول الدكتور أرورا "إن البروتينات الجيدة غنية بالأحماض الأمينية الأساسية ويسهل هضمها وامتصاصها في الجسم. تعد اللحوم الخالية من الدهون والدواجن والأسماك ومنتجات الألبان والبقوليات والمكسرات مصادر جيدة لها".
أما البروتينات "السيئة" فهي اللحوم المصنعة ومصادر البروتين الأخرى، التي قد تحتوي على نسبة عالية من الدهون المشبعة والمواد المضافة، والتي قد تؤثر على صحة الجسم على المدى الطويل.
الاختيارات المناسبة
ويعتقد أن البروتين هو لبنة بناء الجسم، مما يساعد على الحفاظ على الصحة العامة. لذا، من الضروري اختيار البروتين المناسب ليتمكن الشخص من الحفاظ على صحة جيدة والوقاية من الأمراض المزمنة. يمكن أن يساعد اختيار البروتينات الجيدة التي تحتوي على نسبة منخفضة من الدهون المشبعة والكولسترول على إدارة ومنع حالات، مثل أمراض القلب والسكري والسمنة.
ويحذر الدكتور أرورا، الأشخاص الذين يعانون من أمراض مصاحبة، مثل أمراض الكلى أو عدم تحمل اللاكتوز أو النساء الحوامل أو المرضعات، ناصحا بضرورة أن يكونوا أكثر حرصا بشأن اختيار النوع المناسب من البروتين.
آثار جانبية للبروتينات السيئة
إن هناك سببا لتصنيف بعض مصادر البروتين بأنها مصادر لـ"بروتين سيئ"؛ حيث إنها تكون معالجة بدرجة عالية أو تحتوي على نسبة عالية من الدهون المشبعة، والتي يمكن أن تكون ضارة بصحة الإنسان، وتزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب ومشاكل الكلى ومشاكل صحية أخرى.
لذا، ينصح الخبراء بتجنب تناول الأطعمة المصنعة والمقلية، مثل بعض أنواع النقانق واللحم المقدد والوجبات الخفيفة المقلية، والتي تعد جميعها أطعمة غير صحية للغاية، لأنها تحتوي على مواد حافظة ومستويات عالية من الملح، ويوصي الدكتور أرورا بتناول مصادر البروتينات الجيدة، بما يشمل البقوليات واللبن واللحوم الخالية من الدهون والأسماك والبيض والمكسرات.-(العربية نت)

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