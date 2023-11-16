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غزة.. بحث في استشهادها.. مذابح متتالية وحصار خانق يترجمها أيمن حداد

11/16/2023 2:33:26 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
عزيزة علي






صدر عن مركز دراسة الوحدة العربية كتاب بعنوان "غزة: بحث في استشهادها"، تأليف نورمان ج. فنكلستين، وقام بترجمته المترجم أيمن حداد، وأهدى فنكلستين كتابه إلى "غزة الحقيقة".
يتحدث الكتاب عن كفاح الشعب الفلسطيني عموماً، مع التركيز على غزة وما حل بها من مذابح متتالية وحصار خانق. وهو يصف كيف ظل الإسرائيليون ينبذون عروض السلام، ويمارسون الضغوط بمعونة الراعي الأميركي على مختلف المحافل الدولية لإسكات الشهود، والنجاة من المساءلة، والإفلات من أي عقاب.
جاء الكتاب في أربعة أقسام وملحق؛ القسم الأول يتناول عملية "الرصاص المصبوب" وتبعاتها، إضافة إلى سرد وافٍ لما ورد في تقارير منظمات حقوق الإنسان الدولية في شأنها، والحجج التي أقامها المدافعون عن الاحتلال وتفنيدها. فيما يحلل القسم الثاني تقرير "غولدستون"، وتراجعه لاحقاً عن النتائج التي توصلت إليها لجنة التحقيق الأممية في الحرب الإسرائيلية الأخيرة على قطاع غزة، والتي ترأسها غولدستون.
ويتناول القسم الثالث حادثة الهجوم على قافلة سفن المساعدات الإنسانية وتبعاتها السياسية والقانونية. في حين يتناول القسم الرابع عملية "الجرف الصامد" مع عرض مفصل للفظائع الإسرائيلية وخيانة منظمات حقوق الإنسان لشعب فلسطين عقب هذه الجريمة.
كتب مقدمة الطبعة العربية للكتاب أستاذ اللسانيات والمفكر نعوم تشومسكي الذي يقول "إن سبر أغوار الوحشية الإنسانية مهمة شاقة، وحتما ليست مهمة ممتعة"، مؤكدا أن الباحث فنكلستين قد تصدى لهذه المهمة بحجج محكمة وعاطفة جلية وعمل بحثي مسفيض.
ويرى أن المؤلف في كتابه "غزة: بحث في استشهادها"، يصف انفعالات متتالية من الغضب والخط، فمن الصعب أن نرى كيف لمرء يمتلك ولو نزرا يسيرا من الإنسانية ألا يشعر بهذه الانفعالات إزاء السجل القاتم الذي يتبدى في هذا الكتاب.
ويوضح تشومسكي أن تقارير مؤثرة صدرت، وغالبا صادمة، تسرد مأساة غزة، ومن أكثرها إثارة للغيظ هي الإفادات الحية من الميدان أثناء التصعيد الدوري للجرائم المرتكبة بحق غزة. كما صدرت دراسات عن لجان تحقيق رفيعة المستوى فوضتها جماعات دولية رئيسية معنية بحقوق الإنسان، وقد تمعن مؤلف الكتاب فيها جميعا في بحثه. وثمة أعمال أخرى أنتجها صحفيون وباحثون بارزون عززت فهمنا للأحداث، مشيرا إلى أن فنكلستين بحث في دراسته على نطاق واسع ومعمق بتحليل النقدي الحاذق، وقد انفرد به وحده بشكل خاص.
ويقول تشومسكي بعد زيارة المفوض العام للأونروا، بيير كرانبول، إلى المراكز الصحية في غزة بعد الفظائع الإسرائيلية في ربيع العام 2018 أثناء "مسيرات العودة الكبرى"، إنه وجد مشاهد "صادمة تثير كدرا عميقا"، بما في ذلك "نمط دخول الرصاص وخروجه من أجساد المصابين الذي يدل على استخدام ذخائر بقصد التسبب بأضرار جسيمة لأعضاء الجسم الداخلية وللأنسجة العضلية والعظام".
ويوضح تشومسكي أن فنكلستين في كتابه "يستعرض هذه الحالات بالتفاصيل، ويظهر زيف هذا التظاهر؛ فقد كان يكفي الاحتلال أن ينفذ حلا إنشائيا لسد الطريق أمام الناس اليائسين الذين يواجهون كارثة، ويطالبون بالعودة إلى البيوت التي طردوا منها بوحشية. وكان يمكن تجنب العنف لو قبل الاحتلال عرض حماس الذي قدمته -مرة تلو أخرى- بالتوصل إلى وقف طويل الأمد لإطلاق النار (هدنة)، ولكن الاحتلال تجاهل هذه العروض من دون حتى أن تعلق عليها".
ويتحدث تشومسكي عما حصل في تشرين الثاني (نوفمبر) 2005، عندما تم التوصل إلى اتفاقية لوقف إطلاق النار. وقد صمدت الاتفاقية بضعة أسابيع حتى ارتكب الفلسطينيون جريمة كبرى، وهي إجراء انتخابات اعتبرت حرة ونزيهة، ولكنهم انتخبوا الجهة الخاطئة، وهي حماس، وقام الاحتلال والولايات المتحدة بتصعيد العنف وفرض عقوبات شديدة على حماس بسبب هذه الانتخابات.
فيما يصف فنكلستين في تمهيده للكتاب ما حل بغزة هو "كارثة إنسانية من صنع الإنسان"، وتتضح هذه الكارثة بكل امتدادها الزمني وشدتها، كما أنها لا تتضح وسط ضباب الحرب أو ضمن غموض النأي، وإنما تتكشف جهارا ونهارا، وبتواطؤ من عديدين، ليس من خلال ما يقومون به، بل من خلال ما يمتنعون عن القيام به، وهذا يجعل ما يجري جريمة أكثر قبحا وفداحة.
ويؤكد المؤلف، أن القارئ سيحكم إذا كان هذا الوصف ساذجا أم أن السجل الموثق يثبته ويؤكده؛ وإذا كان مؤلف الكتاب متحيزا لغزة أم أن الحقائق هي المتحيزة لها؛ إن كانت غزة تمثل تحديا بشأن "سرديات"، متنافسة أم أنها تطرح تحدي إجلاء براءتها من خيوط الأكاذيب التي تحجبها، إن مسألة غزة تتعلق بكذبة كبيرة مؤلفة من آلاف الأكاذيب الصغيرة التي عادة ما تكون مبهمة ومحجوبة.
ويقول فنكلستين، إن هذا الكتاب يكشف هذه الأكاذيب واحدة واحدة، ولم يكن جمع هذه الأكاذيب بالشيء السهل، بل كان جهدا مثابرا ودقيقا مدفوعا بالإدراك الفطري للكشف عن الزيف، خصوصا عندما يتم توظيف هذا الزيف لخدمة القوة وعندما تكون حياة الناس على المحك، فإذا كان الشر يكمن في التفاصيل، فإن من غير الممكن مواجهته والتخلص منه إلا بالاستخدام المنهجي للمنطق والأدلة.
كما ويشير المؤلف إلى ما قاله رئيس وزراء البريطاني السابق، ديفيد كاميرون، بأن غزة هي "سجن مكشوف"، وثمة حارس إسرائيلي مسؤول عن هذا السجن، فإن الاحتلال يتصرف دائما تقريبا ردا على "الإرهاب"، أو انتقاما من مرتكبيه. ولكن لا الحصار اللاإنساني وغير الشرعي الذي فرضه الاحتلال على غزة ولا "العمليات" الإسرائيلية الإجرامية الدولية التي شنتها نابعة من قيام حماس بإطلاق صواريخ، بل هي قرارات إسرائيلية ناتجة من حسابات سياسية إسرائيلية، ولا تشكل أنشطة حماس العسكرية سوى عامل ضئيل فيها.
ويقول فنكلستين "في واقع الحال ظلت إسرائيل تتصرف ردا على امتناع حماس عن القيام بعمل عسكري؛ فقد رفضت الحركة الإسلامية تزويد إسرائيل بذريعة "الإرهاب"، التي سعت إليها بغية شن عملية، والتي كان منبعها سياسيا وليس عسكريا "دفاع عن النفس"، وبالطبع لو أن غزة "غرقت في البحر"، (على حد تعبير إسحاق رابين الحائز على جائزة نوبل للسلام)، أو أنها سلمت مصيرها من جانب واحد إلى الإدارة الإسرائيلية، فستمتنع إسرائيل حينها عن الفتك بها. ولكن فيما عدا هذين الخيارين، ليس بوسع غزة ممارسة أي فاعلية سوى الفاعلية المتاحة لأي شعب تحت الأسر. أما القناعة بأن الألعاب النارية المحسنة (صواريخ حماس)، المنطلقة من مخبأ هنا أو هناك ستؤدي بحد ذاتها إلى التأثير في سياسة دولة تعد من بين الدول الأقوى عسكريا في العالم، فهذا قناع يثير الضحك".
وخلص المؤلف إلى التحدث عن سياسات استشهاد غزة، فقد أظهرت تحليلات شاملة تناولت الجانب الاقتصادي باقتدار وعلى نحو كاف. ولا يسع المراقب إلا أن يشعر بالدهشة من حجم الكتابات التي ظهرت لتحليل اقتصاد غزة واقتراح وصفات له، رغم أن اقتصاد غزة هو أمر مفترض أكثر من كونه ملموسا. وقد أورد البنك الدولي في 2015-2016، أن غزة "تعتمد حاليا في 90 بالمائة من ناتجها المحلي الإجمالي على إنفاق الحكومة الفلسطينية والأمم المتحدة وعلى التحويلات الخارجية والمشاريع التي يديرها المانحون".. فإذا تمكنت غزة من البقاء، فذلك بفضل الإعانات الأجنبية التي تتزامن مع المناسبات القليلة التي يرخي فيها الاحتلال الإسرائيلي قبضته قليلا.

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