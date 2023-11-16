Friday, 17 November 2023 03:37 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


شخصيتك.. كيف يراها الآخرون؟

11/16/2023 2:33:25 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



نحن نتمنى أن نكون جيدين ونكون راضين عن علاقاتنا الاجتماعية، ونتمنى أن يرى الآخرون شخصياتنا الحقيقية كما نرغب نحن بأن يروها، ولكن نفاجأ بأن الآخرين يروننا بطريقة مغايرة وتختلف عن شخصيتنا الحقيقية.
وليم جيمس يقول: "هناك قانون في علم النفس أنه إذا قمت بتشكيل صورة في ذهنك لما تود أن تكونه، واحتفظت بهذه الصورة لفترة كافية، فستصبح قريبا كما كنت تفكر تماما".
شعور متناقض ومحير حيال أهم مبدأ عقلي وروحي تم اكتشافه على الإطلاق، هو أن ما يجري حولك هو انعكاس لما يجري بداخلك. يمكنك معرفة الحالة الداخلية لأي شخص من خلال النظر إلى الظروف الخارجية لحياته. ولا يمكن أن يكون الأمر خلاف ذلك، قد تعتقد أنك تفهم الفرق بين رؤية شيء وتخيله. عندما ترى شيئا ما، فإنه يكون موجودا حقا؛ وعندما تتخيله، فإنك تصنعه، وهو شعور بالغ الاختلاف.
تكمن المشكلة في أنه عندما يطلب الباحثون من الناس تخيل شيء ما، مثل حبة طماطم، ثم يعطون لبعضهم بعضا صورة بالكاد مرئية لحبة طماطم، فإنهم يجدون أن من الصعب فصل عملية تخيلها تماما عن عملية رؤيتها. إنهم يستخدمون، في الواقع، الكثير من نفس مناطق الدماغ.
وعندما تتوقف عن التفكير في الشيء، فإن ذلك يبدو منطقيا. فالعقل موجود في الجمجمة ويحاول من خلال المعلومات التي تصله تجميع المعلومات عما يدور حوله. وحتى عندما يكون العقل بصدد رؤيته، فإنه يقوم جزئيا ببناء ما هو موجود هناك مسبقا استنادا إلى التجربة السابقة. الواقع والخيال متداخلان تماما في دماغنا، ما يعني أن الفصل بين عالمنا الداخلي والعالم الخارجي ليس بالوضوح الذي نظنه. فلقد نشأنا ونحن نعتقد أن "التخيل" و"الرؤية" يصفان ملكات عقلية مختلفة. ولكن، مع تعلمنا المزيد حول ما يحدث في العقل، تصبح هذه المفاهيم أكثر ضبابية.
وهذا يحدث في كل مكان. على مر القرون، توصل البشر إلى جميع أنواع المفاهيم لوصف أنشطة التفكير المختلفة: الذاكرة، والإدراك، والعاطفة، والانتباه، واتخاذ القرار. ولكن الآن، بينما يطور العلماء قدرات أكبر للنظر في الدماغ عندما يقوم بعمله، فإنهم غالبا ما يجدون أن النشاط الذي يلاحظونه لا يتناسب مع الفئات الدقيقة التي أنشأتها ثقافتنا، والتي نعتمد عليها لفهم أنفسنا. ومن الأمثلة حول الموضوع:
أولا: العقل/ العاطفة.
يبدو الأمر كما لو أن العقل المنطقي يخلق الأفكار ويعمل بالأفكار، بينما العواطف تجتاحنا وتكتسحنا فحسب. لكن بعض علماء الأعصاب، يجادلون بأن الناس يبنون العواطف والأفكار، ولا يوجد تمييز واضح بينها. ويبدو الأمر كما لو أننا نستطيع استخدام ملكة العقل لدينا لكبح جماح عواطفنا، لكن بعض علماء الأعصاب يشككون في أن هذا ما يحدث حقا. وعلاوة على ذلك، تعطي العواطف قيمة للأشياء، وهي لذلك مفيدة للعقل، وليست منفصلة عنه أو متعارضة معه.
ثانيا: الملاحظة/ الذاكرة.
تبدو الملاحظة وكأنها عملية شفافة. إنك تفتح عينيك وتأخذ الأشياء إلى الداخل. وفي الواقع، الكثير من الرؤية، أو معظمها، هي عبارة عن صناعة تنبؤات عقلية حول ما تتوقع رؤيته بناء على الخبرة، ثم استخدام المدخلات الحسية للتحقق من تنبؤاتك وتعديلها. وبالتالي، فإن ذاكرتك تؤثر بشكل عميق في ما تراه. وقد لاحظ عالم الأعصاب بجامعة ساسكس، أنيل سيث، "أن التصورات تأتي من الداخل إلى الخارج بالمقدار نفسه، إن لم يكن أكثر، من قدومها من الخارج إلى الداخل". وتنتج المحادثة بين الحواس والذاكرة ما يسميه "هلوسة مسيطرا عليها"، وهي أقرب ما يمكننا الوصول إليه لتسجيل الواقع.
ثالثا: الفهم/ التجربة.
يبدو الفهم عملية إدراكية؛ إنك تدرس شيئا ما وتكتشف ماهيته. أما التجربة فتبدو حسية، حيث تعيش جسديا حدثا ما. لكن مارك جونسون، وهو الآن أستاذ فخري في قسم الفلسفة بجامعة أوريغون، يشير إلى أنه لا يوجد شيء اسمه فهم بلا جسد. إن استجاباتك العصبية والكيميائية والجسدية تكون في محادثة مستمرة مع بعضها بعضا، ولذلك، فإن كلا من الفهم والتجربة هما نشاط ذهني وجسدي في وقت واحد. وكما يكتب جو غوف، طالب الدكتوراه في الفلسفة بجامعة ساسكس، فإنه عند مواجهة شخص كامل، فإننا لا نفكر بأنه يمكن تقسيمه إلى "عقل" و"جسد".
رابعا: ضبط النفس.
إننا نتحدث كما لو أن هناك شيئا يسمى ضبط النفس، أو التنظيم الذاتي، أو العزيمة. لكن أستاذ علم النفس في جامعة ستانفورد، راسل بولدراك يقول، أخبرني أنك عندما تعطي الناس ألعابا لقياس ضبط النفس في المختبر، فإن النتائج لا تتنبأ بما إذا كانوا سيكونون قادرين على مقاومة تعاطي الكحول أو المخدرات في العالم الحقيقي. وهذا يشير، كما يقول بولدراك، إلى أن ما نعتقد أنه "ضبط النفس" قد يكون في الحقيقة مجموعة من العمليات المختلفة.
نشرت جوردانا كيبيلويتش، مؤخرا، مقالا ممتازا حول هذا التحدي المفاهيمي الواسع في مجلة "كوانتا". ونقلت فيه عن عالم الأعصاب في جامعة مونتريال، بول سيسيك، قوله: "مصطلحا اتخاذ القرار والانتباه يتوافقان في الواقع مع شيء ما في الدماغ. كما أن البعض يعتقدون أن المفاهيم التي تشكل جوهر فهمنا لطبيعة التفكير بحاجة إلى مراجعة جذرية".
يبدو هذا كله مثيرا. لطالما تساءلت عما إذا كانت مصطلحات، مثل العاطفة أو العقل، ستصبح بالية عفا عليها الزمن خلال 50 عاما. وسيأتي بعض العباقرة في المستقبل بنموذج تكاملي يجسد بشكل أكثر دقة من نحن وكيف نفكر.
بذل علماء الأعصاب الكثير من الجهد في محاولة معرفة أي منطقة من الدماغ تقوم بأب وظيفة. (الخوف موجود في اللوزة المخية!)، واليوم يبحثون أيضا في الطرق التي تعمل بها الشبكات الواسعة عبر الدماغ، والجسم، والبيئة معا لخلق حالات عقلية شاملة. وهناك الآن تركيز أكبر بكثير على الكيفية التي ينشئ بها الناس والجماعات بشكل خلاق حقائقهم الخاصة، والعيش داخل منشآتهم الخاصة.

الصيدلي إبراهيم علي أبورمان/وزارة الصحة

MENAFN16112023000072011014ID1107442028

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث