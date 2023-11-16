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الأنشطة اللامنهجية.. ملاذ طلبة لنقل مشاعر الحب والتضامن لأقرانهم في غزة

11/16/2023 2:33:25 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
منى أبوحمور






بالكوفية والثوب الفلسطيني، شاركت الطالبة ليلى مع زميلاتها في الصف التاسع بأداء مسرحية "غزة العزة" التي قامت مدرستها بتنظيمها مؤخرا، تضامنا مع الأهل والأشقاء في غزة.
في حصة النشاط، تمكنت ليلى والطالبات من تقديم عرض مسرحي حول الأحداث في غزة، بتسليط الضوء من خلال المشاهد التمثيلية على المعاناة التي يعيشها أبناء قطاع غزة من نساء وأطفال، جراء الحصار الشديد والقصف العشوائي الذي يقوم به الاحتلال.
"صبرا يا غزة العزة.. إن الله سينصرك.. ما هدمه الاحتلال سنبنيه بسواعدنا حتى شهدائنا لن تبكيهم أعيننا.. زلغطي زلغطي أما فقد زفيت الشهيد تلو الشهيد نحن قوم طهرنا أنفسنا وأرضنا من الغاصب".
بصوت عال وإحساس مثقل بمشاعر الألم وبالوقت ذاته فخر ببطولات أبناء غزة العزة "أهل الصمود والشجاعة"، أدت ليلى على خشبة المسرح دورها توافقا مع مجريات الأحداث منذ السابع من أكتوبر.
ليست المسرحيات وحدها ما قام بها طلبة المدارس تضامنا مع ما يشن من عدوان غاشم على غزة استهدف النساء والأطفال، لم يبق حجرا مكانه، ولم يسلم منه المسجد والكنيسة والمستشفى والمدرسة وحتى المخبز.
"سوف نبقى هنا كي يزول الألم.. سوف نحيا هنا سوف يحلو النغم.. موطني.. موطني ذا الإباء.. موطني موطني يا أنا رغم كيد العدا رغم كل النقم.. سوف نسعى إلى أن تعم النعم.. سوف نرنو إلى رفع كل الهمم.. بالمسير للعلا ومناجاة القمم.. فلنقم كلنا بالدواء والقلم.. كلنا عفو على من يصارع السقم.. فلنواصل المسير نحو غايات أهم.. ونكون حقا خير أمة بين الأمم"، بحناجر يملؤها القلق وبقلوب يملؤها الحزن وبعزيمة استمدها خالد ورفاقه في المدرسة من أطفال غزة، رددوا قصيدة "سوف نبقى هنا"، في محاولة لضم أصواتهم لصوت الأهل والأشقاء في غزة.
وفي مشهد آخر للتضامن الطلابي، مقالات رأي وقصص تعبيرية كتبها طلبة المدارس في المراحل التعليمية كافة ومسابقات شعرية دعما لغزة وتضامنا مع شعبها المقاوم، والتي قام بها الطلبة في معظم المدارس التابعة لوزارة التربية والتعليم.
في يوم تضامني مفتوح قامت به إحدى المدارس بعنوان "نصرة غزة"، شارك طلاب المدرسة من رياض الأطفال وحتى الصف التاسع بالعديد من النشاطات اللامنهجية تخللها عروض مسرحية وكلمات إلقائية وقصائد شعر، في حين قام مجموعة من طلبة الصف الثامن بعمل أوبريت إنشادي، أنشد خلاله الطلبة مجموعة من أغاني المقاومة بصوت عال وحماسي.
لم يقتصر التضامن على ذلك فحسب، وإنما تخلل تلك الأنشطة إعداد أكلات غزاوية تقليدية للتعريف بالتراث الفلسطيني، كتحضير الكعك الفلسطيني وأقراص الزعتر البدي والسماقية والزيتون بالزيت وغيرها من الأكلات الفلسطينية التي تم تحضيرها من قبل الأمهات وتوزيعها على الطلبة.
اليوم، نحن أمام حالة وعي فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية وإعادة إحيائها من جديد، بحسب التربوي الدكتور عايش النوايسة، وبالتالي العيون كلها متجهة نحو غزة والقلوب متعلقة بالقضية الفلسطينية.
ويؤكد النوايسة ضرورة توظيف الأحداث الجارية في الحياة اليومية في المدرسة، ومن أهمها الأنشطة اللامنهجية سواء المسرحيات أو الفقرات الشعبية، والإذاعات الصباحية والأنشطة الإثرائية وكتابة القصة وغيرها من الفعاليات التي من شأنها تعزيز الانتماء لدى الطلبة على مختلف أعمارهم للقضية الفلسطينية.
اليوم ومن خلال المدارس ومديريات الأنشطة في وزارة التربية والتعليم، يجب أن يكون التوجه نحو إعادة إحياء القضية الفلسطينية في ظل الظروف القاسية التي يمر بها قطاع غزة، والمشاعر الجياشة التي يشعر بها الأطفال المراقبون لهذا العدوان الغاشم الصهيوني على أهل فلسطين.
ويقول النوايسة "اليوم فلسطين هي البوصلة وجميع الأطفال متسمرون أمام شاشات التلفاز والهواتف يتابعون ما يجري فيها". ومن المفيد توظيف ذلك بطريقة إيجابية من خلال إشراك الطلاب في الكتابة النثرية والشعرية أو المسرح وتعزيز النشاطات الثقافية.
ويمكن استغلال حصص النشاط الأسبوعية، بحسب النوايسة، وتوظيفها للتنوير في القضية الفلسطينية وعروبة فلسطين والصراع التاريخي بين فلسطين والاحتلال الصهيوني، وكذلك من خلال الكتابة البحثية التي من شأنها تنمية مهارات البحث لدى الطلاب وتجميع البيانات وجمعها ومعرفة الجذور التاريخية للقضية الفلسطينية، وتوظيف الأنشطة في تعزيز الجانب الإنساني في القضية الفلسطينية والإنسانية التي غابت عند الجانب الإسرائيلي، وتظهر من خلال الشعر والنقد والأدب الذي يظهر التسامح والإنسانية في الدين الإسلامي خلال الفترات التاريخية.
ويؤكد النوايسة ضرورة تركيز جل هذه النشاطات على القضية الفلسطينية وما يحدث في قطاع غزة من جرائم حرب، ومتابعة الأحداث الجارية من خلال المسرح والوسائل الرقمية لتصل إلى جميع الناس.
وتتفق في ذلك اختصاصية الإرشاد النفسي والتربوي الدكتور سعاد غيث، مبينة الدور الرئيسي والمهم للمدرسة باعتبار وجود معلمين مؤثرين على الطلبة ورفاق وهيئة إدارية وتعليمية عندما تعلن تضامنها مع القضية الفلسطينية وشعب غزة، وما يتعرض له من حصار وجرائم حرب وحشية يمارسها الاحتلال والمقاومة ضد المحتل حينها، تصبح هذه القضية أولوية لدى الطلبة.
وتلفت غيث، إلى أن ما يقوم به المعلمون والمعلمات في المدارس من نشاطات لامنهجية سيسهم بشكل كبير في تربية هذا الجيل على العروبة والدين المرتبطة بالقضية الفلسطينية، موضحة أنه الوقت المثالي لتعزيز هذه القضية في نفوس الأطفال على مختلف أعمارهم ومعرفة الدور الحقيقي ومواجهته من خلال الوعي والمعرفة.
تسليط الطفل الضوء، بحسب غيث، على ما يحدث في غزة؛ هذا القطاع المحاصر منذ عشرات السنين، ومعرفة دوره كطفل ومساهمته الحقيقية في الوقوف بوجه العدوان من خلال المقاطعة للمنتجات كافة والذهاب إلى المحال التي كانوا معتادين عليها وتدعم العدو الصهيوني، يعد جزءا من هذه التربية التي تعزز لديه فكرة أن له دورا مهما.
وتعتبر غيث، أن هذه النشاطات اللامنهجية لها الدور الكبير في إعداد الطلبة للحياة الحقيقية المجتمعية والواقعية التي يعيشونها عن طريق المعلمين من خلال الأنشطة اللامنهجية والفعاليات والإذاعة المدرسية، وتخصيص أوقات أسبوعية للحديث عن القضية الفلسطينية وتوزيع بروشورات وتنظيم وقفات سلمية يعبر من خلالها الطلاب عن تضامنهم بلغتهم الخاصة والقيام بصلاة الغائب.
ولعل من أهم هذه الأنشطة، بحسب غيث، إعطاء الطلبة فرصة للحديث والتعبير عن مشاعرهم تجاه ما يحدث في غزة وكل ما يقومون به سواء مقاطعة أو غيرها للتضامن مع غزة، لافتة إلى أن العمل المسرحي من الأنشطة النموذجية وتقرب الصورة إلى الأذهان والأطفال يتعاطفون أكثر، كذلك أندية القراءة تعد الأهم في هذه القضية وألا تكون مجرد تعاطف وحسب، بل معرفة قوية أيضا بهذه القضية.
وتقول غيث "يجب مناقشة بعض الكتب المتخصصة بالقضية الفلسطينية أو حتى الكتابات عنها، وربما أخذ خبر حي من غزة، لما لذلك من أثر كبير على الطلاب"، مضيفة "كذلك الكتابات التي تركها الشهداء والتصريحات التي يقوم بها الصحفيون داخل قطاع غزة، يجب مناقشتها مع الطلاب وتمكينهم من التعبير عن قضيتهم ببلاغة وطلاقة، كما هو الحال مع أطفال غزة الذين يعدون نماذج للصمود التي يجب على أطفالنا رؤيتهم والتأثر بهم".
متابعة أخبار غزة والقيام بأنشطة لامنهجية للطلبة، بحسب غيث، غيرت معنى الحياة لديهم وجعلتهم أكثر قربا ووعيا بالقضية الفلسطينية.

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