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الأردن بالمرتبة 56 حسب مؤشر الفساد العالمي من أصل 196 دولة

11/16/2023 2:33:13 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



كشف تقرير لشركة“GRP” Global Risk Profilg المهتمة بإجراء دراسات بحثية واستقصائية حول مؤشر الفساد العالمي أن الأردن احتل المرتبة 56 على مستوى 196 دولة تم قياسها العام الحالي 2023 .
وبيّن التقرير أن نتائج مؤشر الفساد العالمي يعتمد على 11 مصدرًا لجميع البيانات هي الأمم المتحدة ، منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ، البنك الدولي ، مجموعة العمل المالية ، منظمة الشفافية الدولية ، المبادرة العالمية ، منظمة مشروع العدالة العالمية ، وحدة الاستخبارات الاقتصادية“EIU” معهد بازل للحوكمة ، شركة الموازنة الدولية“IPB” والمنتدى الاقتصادي العالمي .
وتحدث التقرير عن آلية قياس المؤشر فبيّن أنها تعتمد على أربع مؤشرات لقياس الفساد هي :
حالة التصديق على الاتفاقيات الرئيسية ولها 15% ومصدرها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية والأمم المتحدة ، مستوى الفساد العام المتّصور ولها 25.5% ومصدره مؤشر الفساد الصادر عن منظمة الشفافية الدولية ، بيانات البنك الدولي ، بيانات منظمة مشروع العدالة العالمي ، تجربة الفساد في القطاعين العام والخاص ولها 17% ومصدرها مقياس الفساد العالمي لمنظمة الشفافية الدولية ، البارومتر ، ومسح المؤسسات الذي يجريه البنك الدولي ، وأخيرًا مجموعة مختارة من خصائص الدولة ترتبط ارتباطًا وثيقًا بالفساد ولها 42.5% .

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