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نقابة الأطباء تدين الاعتداء الهمجي على الميداني الأردني في غزة

11/16/2023 2:33:13 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



دنت نقابة الاطباء الاعتداء الهمجي على المستشفى الميداني الاردني في غزه، ويشكل هذا الاعتداء جريمة تضاف لجرائمه السابقه على المستشفيات المدنيه العامله في غزه واخرها مجمع الشفاء مما أدى إلى انهيار المنظومة الصحية هناك.
ان قصف المستشفى والذي أدى لإصابة عدد من الاطباء والعاملين بالمستشفى لهو دليل واضح على همجية العدو الصهيوني الذي لا يحترم القوانين الدوليةوخاصة معاهدات جنيف وملاحقها ودليل واضح على ان لا تصالح ولا تهادن مع هذا العدو الذي يمنع الطعام والشراب والدواء عن المدنيين العزل في قطاع غزة الصامده صمود الابطال وأننا نطالب حكومتنا بالرد على هذا العدوان بالغاء كل المعاهدات المشؤومة مع هذا العدو.

MENAFN16112023000072011014ID1107442022

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