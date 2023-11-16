نقابة الأطباء تدين الاعتداء الهمجي على الميداني الأردني في غزة

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
دنت نقابة الاطباء الاعتداء الهمجي على المستشفى الميداني الاردني في غزه، ويشكل هذا الاعتداء جريمة تضاف لجرائمه السابقه على المستشفيات المدنيه العامله في غزه واخرها مجمع الشفاء مما أدى إلى انهيار المنظومة الصحية هناك.
ان قصف المستشفى والذي أدى لإصابة عدد من الاطباء والعاملين بالمستشفى لهو دليل واضح على همجية العدو الصهيوني الذي لا يحترم القوانين الدوليةوخاصة معاهدات جنيف وملاحقها ودليل واضح على ان لا تصالح ولا تهادن مع هذا العدو الذي يمنع الطعام والشراب والدواء عن المدنيين العزل في قطاع غزة الصامده صمود الابطال وأننا نطالب حكومتنا بالرد على هذا العدوان بالغاء كل المعاهدات المشؤومة مع هذا العدو.
MENAFN16112023000072011014ID1107442022
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.