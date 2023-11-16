الصحفيين: الموقف الأردني المتصاعد يغضب الاحتلال

دانت نقابة الصحفيين الأردنيين بشدة العدوان الصهيوني الغاشم على محيط المستشفى الميداني الأردني في قطاع غزة.



وقالت النقابة في بيان صحفي اليوم الخميس، إن هذا العدوان يعكس مدى انزعاج الكيان الصهيوني الإجرامي المتداعي من الموقف الأردني الصلب والمتصاعد ضد جرائمه في القطاع، ونشاطه الإقليمي والدولي المتقدم في كشف همجية الكيان ومخططاته لتصفية القضية الفلسطينية.



وأكدت النقابة أن الموقف الأردني الرسمي والشعبي الرافض للعدوان الذي ترجم باستدعاء سفير الكيان الصهيوني والشروع في مراجعة البرلمان لاتفاقية السلام، أغضب سلطات الاحتلال التي حاولت من خلال الاعتداء على محيط المستشفى الميداني أن تدفع الأردن للتخفيف من حدة موقفه.



وشددت النقابة على أن الموقف الأردني سيتقدم خطوات إلى الأمام في مجابهة العدوان على قطاع غزة وعموم فلسطين، ولن تثنيه أساليب العدو الأرعن والهمجي عن موقفه، بل ستزيده إصرارا على اتباع كل الأساليب والطرق للجم الإجرام الصهيوني وإفشال مخططاته في غزة والضفة الغربية.



وتمنت نقابة الصحفيين الشفاء العاجل للمصابين من كوادر المستشفى، داعية إلى مواصلة عمله، ومده بكل أسباب الاستمرار في خدمة أبناء قطاع غزة حتى ينتصر القطاع ومقاومته وشعبه الصامد، ويدحر الاحتلال ويرده مهزوما خائبا.



وقالت النقابة في بيانها إن حكومات بعض دول العالم، وعلى رأسها أميركا وبريطانيا وألمانيا وكندا وإيطاليا شريكة أساسية في جرائم الاحتلال، وتوفر له الغطاء السياسي والعسكري والاقتصادي ليواصل حرب الإبادة بحق أهلنا في قطاع غزة.



وحملت النقابة هذه الدول، والأمم المتحدة ومجلس الأمن والمنظمات الدولية التي ثبت عجزها وضعف تأثيرها المسؤولية الكاملة عن جرائم الاحتلال الصهيوني الفاشي بحق قطاع غزة. -(بترا)

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