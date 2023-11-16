توقيف موظف بالضمان تلاعب بأموال الدفعة الواحدة للعمالة الوافدة

قرر مدعي عام النزاهة ومكافحة الفساد توقيف اثنين 15 يومًا على ذمة التحقيق على خلفية قضية تعويض الدفعة الواحدة الخاصة بالعمالة الوافدة أحدهما موظف في مؤسسة الضمان الاجتماعي والثاني من العمالة المصرية حيث أسند إليهما جريمة التزوير الجنائي واستثمار الوظيفة وجريمة الرشوة.



مصدر مسؤول في هيئة النزاهة ومكافحة الفساد قال أن هذه القضية أُحيلت في وقت سابق إلى النيابة العامة وأن الجرائم التي ارتكبت فيها وقعت بين شهر تشرين الثاني من عام 2021 لغاية شهر أيار من العام الجاري 2023 حيث كان الوافد المصري يقدّم الكشوفات للعمال الوافدين ذوي مستحقات الدفعة الواحدة لموظف الضمان الاجتماعي بشكل غير أصولي لصرفها مما ترتب على ذلك ضياع مبلغ 405 آلاف دينار لما مجموعه 3252 معاملة .