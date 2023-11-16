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93% نسبة إنجاز مشروع حافلات التردد السريع بين عمان والزرقاء

11/16/2023 2:33:12 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



تفقد وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس ماهر أبو السمن خلال جولة ميدانية، اليوم الخميس، مشروع حافلات التردد السريع بين مدينتي عمان والزرقاء الذي بلغت نسبة الإنجاز الكُلية فيه نحو 93٪؜. 

وشدد أبو السمن على ضرورة استكمال الأعمال الرئيسية في المشروع قبل نهاية العام الجاري، تمهيدا لتسليم المشروع للمشغل للبدء بالتشغيل التجريبي من خلال الربط مع مشروع الباص السريع داخل عمان.

ووجه المعنيين في الوزارة الى ضرورة متابعة الأعمال بشكل يومي وتزويد الوزارة بتقارير مفصلة عن سير الأعمال وتذليل العوائق التي تواجه سير العمل ليصار إلى حلها بشكل فوري، بما يسهم في استكمال الأعمال خلال المدد الزمنية.

ولفت أبو السمن الى أهمية المشروع التنموية والاقتصادية، إضافة إلى اثره الإيجابي في تحسين وتجويد منظومة النقل العام، بما ينعكس إيجابا على الخدمات المقدمة للمواطنين.

وقال ان هذا المشروع يؤسس لتجربه ومفهوم جديدين في النقل بين مدن المملكة، حيث تتطلع الحكومة لاطلاق مشاريع مماثلة خلال الاعوام المقبلة. وأستمع الوزير إلى إيجاز حول سير الأعمال بالمشروع الذي بلغت نسبة الإنجاز فيه بالحزمة الأولى 96 بالمئة باستثناء اعمال جسر المسلخ وفي الثانية 98 بالمئة، وفي الثالثة 87 بالمئة ،فيما بلغت بالرابعة 99 بالمئة.

وبلغت كلفة المشروع نحو 140 مليون دينار بتمويل من صندوق استثمار أموال الضمان، وهو مقسّم على 4 مراحل، بطول إجمالي 20 كم.

وتشمل الأعمال في المشروع توسيع وإعادة إنشاء للطريق الذي يخدم المركبات بثلاث مسارب في الاتجاهين (كحد أدنى)، ومسربين في المنتصف لخدمة حافلات التردد السريع، إضافة الى إنشاء جسور وأنفاق جديدة بالكامل ورفع مستوى الخدمة على التقاطعات، وتركيب جسور مشاه، وأعمال جدران استنادية، منشآت تصريف مياه الأمطار والصرف الصحي بالإضافة الى أعمال الإنارة والسلامة المرورية والتحويلات اللازمة وإزالة العوائق المختلفة والمتمثلة "بخطوط المياه، الاتصالات، كوابل الكهرباء، والعديد من الأعمال اللازمة وفق أعلى المعايير الهندسية المتبعة عالميًا.

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