الصفدي: الأردن لن يوقع اتفاقية لتبادل الطاقة بالمياه مع إسرائيل

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أعلن نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، الخميس، أن الأردن لن يوقع اتفاقية لتبادل الطاقة بالمياه مع إسرائيل، في ظل الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة منذ 7 تشرين الأول.
وأضاف الصفدي في مداخلة له على قناة الجزيرة: "وقعنا اتفاقية السلام مع اسرائيل في اطار تحرّك عربي شامل للوصول إلى حلّ الدولتين، وهذا لم يتحقق، وفي هذه الأجواء هذه الاتفاقية ستكون وثيقة على رفّ يغطّيها الغبار في مستودع ما، نحن نحترم شعبنا والرأي العام".
وبين الصفدي أن هناك جهد عربي مشترك لكسر الحصار على قطاع غزة، وهناك عمليات تجري على الأرض بهذا الخصوص، وقمنا بإنزال مساعدات لمستشفانا الميداني، ونعمل على إنزال مساعدات أخرى بما فيها حاضنات للأطفال.
واكد الصفدي عدم قبول الدخول بأي حوار حول من سيدير غزة بعد الحرب، وإذا أراد المجتمع الدولي الحديث عن اليوم التالي للحرب على غزة فعليه أن يوقف الحرب فورا، وبعد وقف الحرب لن نقبل بفصل غزة عن الضفة الغربية.
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