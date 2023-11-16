الصفدي: الأردن لن يوقع اتفاقية لتبادل الطاقة بالمياه مع إسرائيل

أعلن نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، الخميس، أن الأردن لن يوقع اتفاقية لتبادل الطاقة بالمياه مع إسرائيل، في ظل الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة منذ 7 تشرين الأول.



وأضاف الصفدي في مداخلة له على قناة الجزيرة: "وقعنا اتفاقية السلام مع اسرائيل في اطار تحرّك عربي شامل للوصول إلى حلّ الدولتين، وهذا لم يتحقق، وفي هذه الأجواء هذه الاتفاقية ستكون وثيقة على رفّ يغطّيها الغبار في مستودع ما، نحن نحترم شعبنا والرأي العام".

وبين الصفدي أن هناك جهد عربي مشترك لكسر الحصار على قطاع غزة، وهناك عمليات تجري على الأرض بهذا الخصوص، وقمنا بإنزال مساعدات لمستشفانا الميداني، ونعمل على إنزال مساعدات أخرى بما فيها حاضنات للأطفال.

واكد الصفدي عدم قبول الدخول بأي حوار حول من سيدير غزة بعد الحرب، وإذا أراد المجتمع الدولي الحديث عن اليوم التالي للحرب على غزة فعليه أن يوقف الحرب فورا، وبعد وقف الحرب لن نقبل بفصل غزة عن الضفة الغربية.