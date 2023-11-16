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والدة شهيدات مجزرة جنوب لبنان: نحن أصحاب حق ولا نخاف (فيديو)

11/16/2023 2:32:55 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)

روت والدة الشهيدات الثلاث، اللواتي قضين بالعدوان الإسرائيلي، هدى حجازي، خلال مقابلة أجرتها قناة المنار، تفاصيل القذيفة التي استهدفت سيارتها في عيناتا منذ 6 أيّام.


وأعربت عن فخرها باستشهاد بناتها وأمها، مؤكدة "أننا أصحاب حق لا نخاف، من يخاف هم الإسرائيليون".

واستشهدت جدة وثلاث حفيدات وجرحت الأم في قصف صهيوني استهدف سيارتهم بين بلدتي عيترون وعيناثا الحدودية مع فلسطين المحتلة بتاريخ 05-11-2023 .

‫والشهيدات هن سميرة عبد الحسن أيوب، وحفيداتها ريماس وتالين وايناس، إضافة إلى جرح الوالدة هدى عبد النبي حجازي.


وفي التفاصيل، فإن طائرة مسيّرة معادية استهدفت سيارة CRV وإصابتها إصابة مباشرة ما أدى الى احتراقها.


ورداً على الجريمة، قام مجاهدو المقاومة الإسلامية في لبنان عند ‏الساعة (7:20) من مساء يوم الأحد 5/11/2023 بقصف ‏مستعمرة كريات ‏شمونة بعددٍ من صواريخ غراد (كاتيوشا).‏


وأكدت المقاومة الإسلامية أنها لن تتسامح أبداً بالمسّ والاعتداء على المدنيين وسيكون ردّها ‏حازماً ‏وقوياً.

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