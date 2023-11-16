والدة شهيدات مجزرة جنوب لبنان: نحن أصحاب حق ولا نخاف (فيديو)

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
روت والدة الشهيدات الثلاث، اللواتي قضين بالعدوان الإسرائيلي، هدى حجازي، خلال مقابلة أجرتها قناة المنار، تفاصيل القذيفة التي استهدفت سيارتها في عيناتا منذ 6 أيّام.
وأعربت عن فخرها باستشهاد بناتها وأمها، مؤكدة "أننا أصحاب حق لا نخاف، من يخاف هم الإسرائيليون".
واستشهدت جدة وثلاث حفيدات وجرحت الأم في قصف صهيوني استهدف سيارتهم بين بلدتي عيترون وعيناثا الحدودية مع فلسطين المحتلة بتاريخ 05-11-2023 .
والشهيدات هن سميرة عبد الحسن أيوب، وحفيداتها ريماس وتالين وايناس، إضافة إلى جرح الوالدة هدى عبد النبي حجازي.
وفي التفاصيل، فإن طائرة مسيّرة معادية استهدفت سيارة CRV وإصابتها إصابة مباشرة ما أدى الى احتراقها.
ورداً على الجريمة، قام مجاهدو المقاومة الإسلامية في لبنان عند الساعة (7:20) من مساء يوم الأحد 5/11/2023 بقصف مستعمرة كريات شمونة بعددٍ من صواريخ غراد (كاتيوشا).
وأكدت المقاومة الإسلامية أنها لن تتسامح أبداً بالمسّ والاعتداء على المدنيين وسيكون ردّها حازماً وقوياً.
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