Friday, 17 November 2023 03:36 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


رهينة لدى حماس أنجبت طفلا في غزة... ورسالة من زوجة نتانياهو

11/16/2023 2:32:55 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



أعلنت زوجة رئيس حكومة العدو بنيامين نتانياهو، في رسالة نشرها الأربعاء مكتبه، أن امرأة خطفتها حركة القاومة الإسلامية "حماس"، خلال هجوم 7 تشرين الأول، أنجبت مولودا في غزة.
وقالت سارة نتنياهو في رسالة باللغة الإنجليزية إلى السيدة الأولى للولايات المتحدة جيل بايدن إن "إحدى النساء اللواتي اختطفتهن حماس كانت حاملا، وقد أنجبت طفلها في الأسر".

MENAFN16112023000072011014ID1107442011

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث