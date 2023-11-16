رهينة لدى حماس أنجبت طفلا في غزة... ورسالة من زوجة نتانياهو

رهينة لدى حماس أنجبت طفلا في غزة... ورسالة من زوجة نتانياهو
التاريخ
11/16/2023 2:32:55 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أعلنت زوجة رئيس حكومة العدو بنيامين نتانياهو، في رسالة نشرها الأربعاء مكتبه، أن امرأة خطفتها حركة القاومة الإسلامية "حماس"، خلال هجوم 7 تشرين الأول، أنجبت مولودا في غزة.
وقالت سارة نتنياهو في رسالة باللغة الإنجليزية إلى السيدة الأولى للولايات المتحدة جيل بايدن إن "إحدى النساء اللواتي اختطفتهن حماس كانت حاملا، وقد أنجبت طفلها في الأسر".
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