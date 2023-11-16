الأمم المتحدة: تدمير آخر مطحنة للقمح في غزة ينذر بكارثة غذائية

قال فولكر تورك مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان اليوم الخميس إن تفشي الأمراض والجوع يبدو“حتميا” في غزة بعد الهجوم الإسرائيلي المستمر منذ أسابيع على القطاع المكتظ بالسكان.



وأضاف تورك في إحاطة غير رسمية للدول في مكتب الأمم المتحدة في جنيف بعد زيارة للشرق الأوسط“يبدو أن تفشي الأمراض المعدية والجوع على نطاق واسع أمر حتمي”.



كما أعلن مكتب الأمم المتحدة للإغاثة في حالات الطوارئ، تدمير آخر مطحنة للقمح متبقية في قطاع غزة.



وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، اليوم الخميس، إن“مطحنة السلام” في دير البلح بوسط قطاع غزة، تعرضت للقصف والتدمير في هجوم، بدون ذكر مصدر التقرير.



وأوضحت الوكالة أن“هذه كانت آخر مطحنة عاملة في غزة، ويعني تدميرها أن الدقيق المنتج محليا لن يكون متاحا في غزة في المستقبل القريب”.



ومنذ أكثر من أسبوع، لم يتم تشغيل أي مخابز في مدينة غزة وشمالها بسبب نقص الوقود والمياه ودقيق القمح والأضرار الهيكلية، فيما لم يعد دقيق القمح متوفراً في الأسواق المحلية. (وكالات)