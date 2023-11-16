إخفاق مقترح برلماني إيرلندي لطرد سفيرة إسرائيل

باء مقترح في البرلمان الأيرلندي لطرد السفيرة الإسرائيلية بالفشل.



وجاء التصويت على المقترح في الوقت الذي احتج فيه أكثر من ألف متظاهر يدعون لطرد السفيرة، خارج البرلمان الأيرلندي، بحسب وكالة الأنباء البريطانية“بي إيه ميديا”.



ودعا التصويت الذي اقترحه حزب الاشتراكيين الديمقراطيين إلى مجموعة من العقوبات الاقتصادية والدبلوماسية ضد إسرائيل، بما في ذلك إلغاء أوراق الاعتماد الدبلوماسية الخاصة بالسفيرة الإسرائيلية في أيرلندا، دانا إرليش.



كما دعا المقترح إلى استخدام أيرلندا نفوذها في بروكسل للسعي لتعليق اتفاق التجارة الأوروبي الإسرائيلي، وتفعيل بند بشأن حقوق الإنسان في الاتفاقية وتعليق مشاركة إسرائيل في مبادرة تمويل الأبحاث“هورايزن يوروب”

وقال الحزب أيضا إنه يجب على أيرلندا إحالة إسرائيل إلى المحكمة الجنائية الدولية.



وبعد طرح مقترح مضاد ألغى الدعوات لفرض العقوبات، قال وزير الدولة بوزارة العدل الأيرلندية، جيمس براون، أمام الغرفة الأدنى بالبرلمان، إن الحفاظ على الصلات الدبلوماسية مع إسرائيل ضروري.



وتم التصويت على التعديل الحكومي للمقترح بـ85 صوتا مقابل 55 صوتا.



كما باء مقترح قدمه حزب“شين فين” لقيام أيرلندا بإحالة إسرائيل للمحكمة الجنائية الدولية بالفشل. (د ب أ)