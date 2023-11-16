جيش الاحتلال يعتقل 85 فلسطينيا في الضفة الغربية

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أعلن نادي الأسير الفلسطيني، الخميس، أن الجيش الإسرائيلي
اعتقل 85 فلسطينيا فجر الخميس، ما يرفع إجمالي معتقلي الضفة الغربية
المحتلة إلى 2735 منذ 7 أكتوبر/ تشرين أول الماضي.
وذكر النادي (غير حكومي) في بيان، أن“قوات الاحتلال اعتقلت
85 مواطنا على الأقل بين ليلة الأربعاء وفجر الخميس، من مدن وبلدات الضفة
الغربية، بما فيها القدس الشرقية”، وأن من بين المعتقلين فتاة.
وبيّن النادي أن إجمالي عدد المعتقلين منذ 7 أكتوبر الماضي“ارتفع إلى 2735 فلسطينيا”.- (الأناضول)
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