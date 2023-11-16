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جيش الاحتلال يعتقل 85 فلسطينيا في الضفة الغربية

11/16/2023 2:32:55 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)

أعلن نادي الأسير الفلسطيني، الخميس، أن الجيش الإسرائيلي اعتقل 85 فلسطينيا فجر الخميس، ما يرفع إجمالي معتقلي الضفة الغربية المحتلة إلى 2735 منذ 7 أكتوبر/ تشرين أول الماضي.


وذكر النادي (غير حكومي) في بيان، أن“قوات الاحتلال اعتقلت 85 مواطنا على الأقل بين ليلة الأربعاء وفجر الخميس، من مدن وبلدات الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية”، وأن من بين المعتقلين فتاة.


وبيّن النادي أن إجمالي عدد المعتقلين منذ 7 أكتوبر الماضي“ارتفع إلى 2735 فلسطينيا”.- (الأناضول)

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