الشفاء: اللهاث المسعور وراء نصر زائف يلحق هزيمة جديدة بالاحتلال

MENAFN - Alghad Newspaper) نور الدين الخمايسة

لم يكتب النجاح للفيلم السينمائي الذي سعى الاحتلال الإسرائيلي إلى إخراجه على الطريقة الهوليودية الأميركية، لخلق صورة نصر حتى ولو كانت زائفة في الحرب البربرية التي يشنها الكيان الغاصب على فلسطين عموما، وغزة على وجه الخصوص.



تمثل المشهد الأول للفيلم الفاشل، الذي تسابقت قنوات فضائية ومحطات إخبارية عالمية وبعضها بـ"لبوس عربي"، على بثه، بقيام 3 جنود من قوات الاحتلال برفع راية الكيان الغاصب فوق مجمع الشفاء الطبي في غزة، في ساعة متأخرة من فجر يوم الأربعاء الماضي.



عند رفع الراية لم تكن قد مضت سوى ساعات معدودة على تنفيذ قوات الاحتلال المدججة بالسلاح الأميركي عملية اقتحام المستشفى، الذي تم تصويره على أنه يضم مركز قيادة وسيطرة لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" إلى جانب أن تحته توجد أنفاق رئيسية للحركة "يختبىء" فيها قادة الحركة.



طوال أيام سبقت الاقتحام، كان "الجيش الذي لا يقهر" يحاصر مبنى المستشفى بمدرعاته وآلياته وكل ما يتم تزويده به من أدوات تفتك بالحجر والشجر.



المشهد الذي راقبه الناس عبر الشاشات كان "سرياليا" بدا معه وكأن اقتحام المستشفى سيحقق نصرا كاسحا، يخرج معه الغاصبون وقد نالوا من حماس وقادتها "لا سمح الله"، فضلا عن تمكنهم من استعادة عدد غير بسيط من "المختطفين" الأسرى لدى الحركة المقاومة، والتي ظل قادة الكيان يزعمون أنها تخفيهم في أنفاقها تحت أرضية المستشفى.



اقتحم جيش الاحتلال المستشفى، وتم تصوير "الكليب" الأول المتمثل في رفع الراية الملطخة بالدماء، وحان الوقت لتصوير باقي المشاهد، ليكتمل الفيلم.



وكانت المفاجأة لا يوجد شيء، لا فوق المستشفى ولا تحته ولا في غرفه، ولا حتى في مرافقه الصحية، ولا ثلاجات الموتى، مضت ساعات طويلة ولم يسعف الوقت المخرج الأميركي الصهيوني، لترتيب موقع التصوير، وإعداد الديكورات المناسبة.



لا بأس إذن من بنادق معدودة وحاسوب متنقل وحذاء عسكري مغبر وهاتف قديم، وكم من أشياء بسيطة يبدو أنه جرى جلبها على عجل.



كاتب "السكربت" تعجل هو الآخر في تعديل نصه، لأن بطل العمل، وهو ناطق عسكري من أحد جنود الاحتلال جاهز لتمثيل دوره. وهنا كان الخطأ الجديد الذي لا يقع فيه طالب ما زال يخطو في دراسة الإخراج السينمائي.



حقيبة مخبئة خلف جهاز تصوير رنين مغناطيسي تحوي سلاحا فرديا ومعداتها، قال إنهم وجدوها منذ دقائق وبدأ بتقليبها، هكذا بكل بساطة واطمئنان، دون أي فحص للتأكد من أنها ليست لغما!



وبين أخطاء النص وأخطاء الصورة، التي يطول شرحها، فشل المخرج في استكمال العمل، ليخرج المنتج بفضيحة كبرى، وجد نفسه بعدها مكشوفا عاريا أمام حقيقة أن "الجيش الذي لا يقهر" يحارب فقط مرضى وأطفال خدج، فيما ظلت القنوات والمحطات التي احتفت بالمشهد الأول إلى الآن صامتة، بانتظار استكمال التصوير الذي لن يكتمل.



تعمق الفشل؛ الفضيحة، إلى درجة خرج معها بعض من الكيان الفاشي ليقول: إن حماس خدعتنا مجددا فهي منذ العام 2007 ترسل لنا إشارات بأن كل عملها يقبع في أنفاق وسراديب تحت هذا المستشفى. وبينما تنفي الحركة ذلك في العلن فإن "جواسيسها" لدينا كانوا يوهمونا بالعكس تماما.



ونتيجة كل هذا الضجيج السابق واللاحق لاقتحام المستشفى، باتت مختصرة بعبارة واحدة: اللهاث المسعور وراء صورة نصر ولو زائف ألحقت هزيمة جديدة بالكيان الغاصب تضاف إلى سلسلة هزائمه المتواصلة منذ السابع من أكتوبر الماضي.

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