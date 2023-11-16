وزير الخارجية التركي: صمت الدول الغربية أمام الوحشية الإسرائيلية في غزة مرعب

قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، إن التزام الدول الغربية الصمت أمام الوحشية الإسرائيلية في غزة "أمر مرعب".



جاء ذلك في مؤتمر صحفي مع نظيره البوسني إلمدين كوناكوفيتش، بالعاصمة أنقرة الخميس.



وأفاد فيدان أن " الأمر المرعب أن الدول الغربية صاحبة النفوذ على إسرائيل التزمت الصمت التام أمام الوحشية في غزة".



وأضاف أن استمرار الصمت إزاء عدم التزام إسرائيل بالقوانين في غزة، هو بمثابة إعطاء الضوء الأخضر لانتهاكات القانون في أجزاء أخرى من العالم.



واستنكر الوزير استمرار الوضع في غزة قائلا: "من العار استمرار الحصار غير القانوني والهجمات اللاإنسانية على غزة".



ودعا فيدان العالم الغربي إلى حماية القيم الأخلاقية وعدم الدخول كطرف في الجريمة ضد الإنسانية التي ترتكب بشكل علني في غزة.



وأكد أن تركيا تبذل جهودا مكثفة لوقف هذه المجزرة وإنهاء هذه الوحشية.- (الأناضول)

