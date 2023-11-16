الشاش الطبي Gauze أصله غزّي.. داوى جروح العالم ولم يداويه أحد

MENAFN - Alghad Newspaper) إسلام البدارنة

على مر السنوات لطالما عُرفت استخدامات الشاش الطبي في المستشفيات والمراكز الصحية وحتى في الحرف المنزلية لبعض النساء بالإضافة إلى صناعة الملابس والنسيج، لكن قليلاً من يعرف أين يصنّع وما علاقته بمدينة غزّة.



الشاش الطبي (Gauze) هو قماش رقيق كثير الثقوب مصنوع من القطن أو الحرير أو الخيوط الصناعية تعود تسميته نسبةً للمدينة التي صنع فيها لأول مرة في وهي مدينة غزة في القرن الثالث عشر، حيث كانت مركزًا للنسيج والحياكة آنذاك.



ويعود أصل صناعته لأهل المدينة القدماء، فاستخدموه للغيار على الجروح، بالإضافة إلى ازدهار صناعته في فترة الحروب الصليبية وتصديره إلى كافة دول العالم.



ويطلق على الشاش الطبي باللغة الإنجليزية بـ"Gauze"، أما باللغة الفرنسية فيعرف بـ"Gaze"، فنقله الفرنسيون إلى أوروبا في القرن الثالث عشر مع حفاظهم على إسم المدينة الذي أكتشف فيها.



لم تقتصر الصناعات في مدينة غزة فقط على الشاش الطبي فقط، بل صدرت الزجاج والفخار والأخشاب حتى جاء الاحتلال الاسرائيلي في عام 1967 وحجبت صناعاتها عن العالم.









كيف يصنّع ؟

يتم صناعة الشاش باستعمال ألياف من القطن، أو الرايون بالانجليزية (Rayon) ،الذي يعرف بالحرير الصناعي أو البوليستر، أو مجموعة من هذه الألياف معاً.



يوجد العديد من أنواع الشاش التي توفر خيارات متنوعة بناء على نوع الجرح أو الحرق، تختلف بالحجم، والشكل، والسمك، ويتطلب من الأنواع المخصصة للعمليات الجراحية أن تحقق معايير معينة من النقاوة، وعدد الخيوط، والبنية، ودرجة التعقييم.