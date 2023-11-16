الاحتلال الإسرائيلي يلاحق نازخي جنوب غزة بمنشورات الرحيل

ألقت قوات الاحتلال الإسرائيلية، الخميس، منشورات على مناطق جنوبي قطاع غزة تدعو فيها السكان إلى الرحيل، وذلك في اليوم الـ41 من الحرب الإسرائيلية على القطاع المحاصر.



ونقلت وكالة "رويترز" عن عدد من السكان في جنوبي غزة قولهم إن المنشورات ألقيت على شرقي خان يونس، تدعو السكان إلى الرحيل.

وقالت المنشورات إن "بقاء السكان بالقرب من المسلحين أو مواقعهم سيعرض حياتهم للخطر".



وذكر اثنان من السكان أنهما شاهدا المنشورات بأم أعينهما بينما نشرها آخرون على شبكة الإنترنت، وفقا لما جاء في موقع سكاي نيوز.

ويطلب أحد المنشورات سكان قرى وبلدات القرارة، وخزاعة، وبني سهيلة، وعبسان، شرق خان يونس بالمغادرة.

لكن المنشور لا يحدد لسكان هذه المناطق إلى أين يذهبون.



وهدد المنشور بقصف أي منزل "تستخدمه حماس"، بحسب إداعاءات قوات الاحتلال الإسرائيلي.



عملية في الجنوب

ويأتي إلقاء المنشورات بعدما توعد وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي يوآف غالانت، بأن العملية البرية ستشمل في النهاية "جنوبي غزة وشمالها".

وتزايدات المؤشرات على أن إسرائيل ستطلق هجوما بريا على منطقة جنوبي غزة، تماما كما حدث في الشمال.



وطبقا للأمم المتحدة، فإن 1.6 مليون شخص أصبحوا نازحين.



وتعاني مراكز الإيواء التابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) في جنوبي ووسط قطاع غزة اكتظاظا شديدا.



ومن المرجح أن تفاقم موجة النزوح المتوقعة من شرقي خان يونس الاكتظاظ في مراكز الإيواء



منشورات على الشمال



وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلية ألقت منشورات مماثلة على مناطق شمالي قطاع غزة قبل بدء الهجوم البري الكبير، أواخر أكتوبر الماضي، لإجبارهم على الرحيل نحو الجنوب، وهو ما فعله مئات الآلاف منهم.



لكن تقارير فلسطينية ذكرت أن العديد من قوافل النازحين تعرضت لغارات الاحتلال الإسرائيلية، كما أن جنوب غزة وتحديدا بعد منطقة وادي غزة، يتعرض مثل الشمال لغارات الاحتلال.



وتقول الأمم المتحدة إن لم يعد "هناك مكان آمن في غزة كلها"، وأكدت أن ترحيل سكان في غزة يعد "جريمة ضد الإنسانية".