إصابة 7 إسرائيليين بعميلة إطلاق نار في بيت لحم (فيديو)

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أصيب 7 إسرائيليين بجروح وصفت إصابة أحدهم
بالخطيرة، في عملية إطلاق نار على حاجز النفق قرب بيت لحم، اليوم الخميس.
ونقلا عن وكالة "معا"، زعمت مواقع عبرية
نقلا عن الشرطة الإسرائيلية أن منفذي عملية النفق من الخليل دون أن تَذكر أسماءهم.
وبحسب الموقع الإلكتروني لصحيفة "يديعوت
أحرونوت"، استشهد 3 شبان نفذوا عملية إطلاق النار على حاجز النفق قرب بيت
لحم.
وقالت مصادر عبرية إن جنود الاحتلال أطلقوا
النار على 3 فلسطينيين على حاجز النفق، أدى إلى استشهادهم، بعد تنفيذ عملية إطلاق
نار أسفرت عن 7 إصابات في صفوف الإسرائيليين وصفت إصابة أحدهم بالخطيرة.
وقالت نجمة داود الحمراء إنه تم إغلاق جميع
الطرق المؤدية إلى طريق النفق أمام حركة المرور.
وقالت مصادر عبرية إن التحقيق كشف أن 3
فلسطينيين، وصلوا إلى مكان العملية في سيارة وفتحوا النار وقتلوا.
وتم ضبط مسدسين وسلاح من نوع M-16 نفذت بهم عملية إطلاق النار.
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