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إصابة 7 إسرائيليين بعميلة إطلاق نار في بيت لحم (فيديو)

11/16/2023 2:32:53 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)

أصيب 7 إسرائيليين بجروح وصفت إصابة أحدهم بالخطيرة، في عملية إطلاق نار على حاجز النفق قرب بيت لحم، اليوم الخميس.

ونقلا عن وكالة "معا"، زعمت مواقع عبرية نقلا عن الشرطة الإسرائيلية أن منفذي عملية النفق من الخليل دون أن تَذكر أسماءهم.

وبحسب الموقع الإلكتروني لصحيفة "يديعوت أحرونوت"، استشهد 3 شبان نفذوا عملية إطلاق النار على حاجز النفق قرب بيت لحم.

وقالت مصادر عبرية إن جنود الاحتلال أطلقوا النار على 3 فلسطينيين على حاجز النفق، أدى إلى استشهادهم، بعد تنفيذ عملية إطلاق نار أسفرت عن 7 إصابات في صفوف الإسرائيليين وصفت إصابة أحدهم بالخطيرة.

وقالت نجمة داود الحمراء إنه تم إغلاق جميع الطرق المؤدية إلى طريق النفق أمام حركة المرور.

وقالت مصادر عبرية إن التحقيق كشف أن 3 فلسطينيين، وصلوا إلى مكان العملية في سيارة وفتحوا النار وقتلوا.

وتم ضبط مسدسين وسلاح من نوع M-16 نفذت بهم عملية إطلاق النار.

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