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اشتباكات حول مجمع الشفاء وقوات الاحتلال تحاصره من جميع الجهات

11/16/2023 2:32:53 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



يشهد مجمع الشفاء الطبي في غزة اشتباكات حوله، بينما فرضت قوات الاحتلال الإسرائيلي حصارا شاملا على جميع جهاته، بعد أن أعادت اقتحام المستشفى من المدخل الجنوبي باستخدام الجرافات خلال الساعات الماضية.

وأفاد صحفي من محيط مجمع الشفاء للجزيرة بأن الاشتباكات حول المجمع لم تتوقف منذ الصباح.

وقال المصدر إن المنطقة المحيطة بالمجمع الطبي الأكبر في القطاع أشبه بمنطقة عسكرية، ولا أحد يستطيع الوصول إليها.

من جانبه، قال مصدر طبي من مجمع الشفاء لوكالة الأناضول إن الآليات العسكرية الإسرائيلية تفرض حصارا شاملا على المستشفى من جميع الجهات، وتستهدف كل من يتحرك داخل المستشفى أو خارجه.

اقتحام وعزل
وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت مجمع الشفاء الطبي في قطاع غزة من المدخل الجنوبي باستخدام الجرافات.

وأكدت مصادر داخل المستشفى للجزيرة أن القوات الإسرائيلية عزلت الأقسام المختلفة، وأنها تستهدف بالقناصة والطائرات المسيرة كل من يتحرك بين هذه الأقسام. كما فجرت قوات الاحتلال مستودعات للأدوية.

وأكد الدكتور عدنان البرش، رئيس قسم جراحة العظام بمستشفى الشفاء، أن جرافات جيش الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت المستشفى من المدخل الجنوبي، وتقوم بتجريف الساحة الخلفية.

وأعرب البرش عن مخاوف من أن يكون ذلك تمهيدا لدخول الدبابات والجنود إلى ما تبقى من أقسام مجمع الشفاء.

ومنذ أيام، يتعرض مستشفى الشفاء ومحيطه وسائر مستشفيات القطاع لقصف إسرائيلي وحصار، بزعم وجود مقر لمسلحي المقاومة الفلسطينية، وهو ما تنفيه مرارا حركة المقاومة الإسلامية (حماس) والمسؤولون الفلسطينيون في قطاع غزة.نداء واتصالات
من جانبه، قال المدير العام لمستشفيات قطاع غزة محمد زقوت للجزيرة إنهم طالبوا بنقل المرضى إلى مصر، نظرا لعدم وجود طاقة استيعابية.

وبيّن أن بعض المنظمات تجري اتصالات لإخراج جميع المرضى من مجمع الشفاء.

وفي حين أظهرت البيانات الرسمية ارتفاع عدد الشهداء في قطاع غزة منذ بداية الحرب إلى 11 ألفا و500، بينهم 4710 أطفال و3160 امرأة، وإصابة 29 ألفا و800، قالت وزارة الصحة أمس الأربعاء إنها تواجه لليوم الرابع على التوالي تحديات في تحديث أعداد الضحايا بسبب انهيار الخدمات والاتصالات في مستشفيات الشمال.

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