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أبو سلمية: الموجودون بمستشفى الشفاء يصرخون من العطش

11/16/2023 2:32:53 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



قال مدير مستشفى الشفاء في غزة محمد أبو سلمية إن الجنود الإسرائيليين لا يزالون داخل المستشفى، وأخذوا الجثث وفجّروا خط المياه، والماء نفد تماما من المستشفى.

وأضاف أبو سلمية: الدبابات الإسرائيلية لا تزال تحاصر المستشفى، ولدينا أكثر من 650 مريضا و500 من الأطقم الطبية وأكثر من 5000 نازح.

وتابع: المستشفى محاصر تماما والغذاء والماء قد نفدا، والاحتلال ضرب الخط الرئيس للمياه.

ووصف الأوضاع بالـ"أساوية"، مشيرا إلى أن الموجودين بالمستشفى يصرخون من العطش.

وقال أبو سلمية: لا نستطيع إخراج حتى القمامة من المستشفى.

وأكد أن عمليات القنص مستمرة ولا يستطيع أحد التنقل من مبنى لآخر، "وفقدنا التواصل مع زملائنا"، كما أن الطائرات المسيّرة الإسرائيلية لا تتوقف عن التحليق في أجواء المستشفى.

وأردف: هناك مجندون إسرائيليون يتجولون داخل الأقسام، وبخاصة في قسم الطوارئ، وسحبوا الجثث.

واستكمل مدير مستشفى الشفاء في غزة: لم تطلق على قوات الاحتلال أي رصاصة من داخل المستشفى فأين هم المسلحون؟.

وشدد على أن روايات الاحتلال الإسرائيلي بدخول أسلحة إلى المستشفى أو قسم الرنين المغناطيسي كاذبة.

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