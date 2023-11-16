الاحتلال يدمر أقساما طبية في مستشفى الشفاء

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
قالت وزارة الصحة في غزة إن الجيش الإسرائيلي دمر أقساما طبية في هجومه على مستشفى الشفاء.
كما ذكرت مصادر لقناة الجزيرة داخل مجمع الشفاء أن الجرافات الإسرائيلية شرعت في تدمير الجزء الجنوبي من المجمع وهي تتقدم لتجريف الأقسام الأخرى.
ونقلت رويترز عن مسؤول عسكري إسرائيلي قوله إن قوات خاصة إسرائيلية تفتش كل مبنى وكل طابق في مستشفى الشفاء.
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