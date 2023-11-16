Friday, 17 November 2023 03:33 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الاحتلال يدمر أقساما طبية في مستشفى الشفاء

11/16/2023 2:32:53 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)




قالت وزارة الصحة في غزة إن الجيش الإسرائيلي دمر أقساما طبية في هجومه على مستشفى الشفاء.

كما ذكرت مصادر لقناة الجزيرة داخل مجمع الشفاء أن الجرافات الإسرائيلية شرعت في تدمير الجزء الجنوبي من المجمع وهي تتقدم لتجريف الأقسام الأخرى.

ونقلت رويترز عن مسؤول عسكري إسرائيلي قوله إن قوات خاصة إسرائيلية تفتش كل مبنى وكل طابق في مستشفى الشفاء.

MENAFN16112023000072011014ID1107441997

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث