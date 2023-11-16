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غزة.. القسام تعلن استهداف 5 عربات وإعطاب 33 آلية للاحتلال

11/16/2023 2:32:53 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



أعلنت كتائب "القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس"، أنها "تمكنت من إعطاب 33 آلية للعدو خلال الـ 48 ساعة الأخيرة".
وأضافت "القسام" في بيان، مساء اليوم الخميس، أنها "استهدفت صباح اليوم 5 جيبات عسكرية تابعة للاحتلال، حاولت التسلل إلى غرب بيت لاهيا، شمالي قطاع غزة، بقذائف (الياسين 105) ما أدى إلى تدمير جيبين أحدهما من نوع (وولف)، والآخر من نوع (ديفندر)، والإجهاز عليهما بالأسلحة الرشاشة من مسافة صفر".
وأشارت إلى أن مقاتليها "أجهزوا على قوة صهيونية متحصنة في مبنى ببيت حانون بـ12 قذيفة (ياسين TBG) مضادة للتحصينات، ما أدى إلى تدمير المبنى بشكل كامل وانهياره على القوة المستهدفة وسقوطهم جميعاً ما بين قتيل وجريح".
وتابعت "منذ صباح اليوم تمكن مجاهدونا من تدمير منزل تحصن به جنود الاحتلال وإيقاعهم بين قتيل وجريح وتدمير 21 آلية صهيونية كلياً أو جزئياً في كافة محاور التوغل في قطاع غزة".
هذا وأعلن جيش الاحتلال اليوم الخميس، مقتل نائب قائد سرية المظليين في الجيش في اشتباكات مع مقاومين فلسطينيين شمال قطاع غزة.
وأفادت القناة /12/ العبرية عن مصادر عسكرية، أن "النقيب شلومو بن نون (22 عاما) وهو نائب قائد سرية في الكتيبة 202 من لواء المظليين، قتل خلال المعارك شمال قطاع غزة".
كما وأعلن جيش الاحتلال صباح اليوم الخميس مقتل اثنين من جنوده وإصابة آخرين خلال المعارك البرية داخل قطاع غزة.
وبمقتل هذين الجنديين يرتفع عدد القتلى من جنود الاحتلال خلال العدوان البري على غزة إلى 51 قتيلا، بينما يرتفع إجمالي عدد قتلى جيش الاحتلال منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي إلى 370 قتيلا.
ويواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه المستمر على قطاع غزة لليوم الـ 41 على التوالي، بمساندة الولايات المتحدة ومرتزقة، حيث تقصف طائراته محيط المستشفيات والبنايات والأبراج ومنازل المدنيين الفلسطينيين وتدمرها فوق رؤوس ساكنيها، وتمنع دخول الماء والغذاء والوقود، ما أدى إلى ارتفاع حصيلة الشهداء إلى 11,500 شهيد، بينهم أكثر من 8000 طفل وامرأة و 29 ألف جريح فلسطيني.

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