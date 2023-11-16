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فلنفكر في نهاية الحرب منذ الآن

11/16/2023 2:32:52 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
يديعوت أحرونوت






بقلم: عاموس جلعاد

الجيش الإسرائيلي مبهر جدا في أدائه حتى الآن – وبالذات لهذا السبب تبرز الحاجة للشروع في بلورة إستراتيجية خروج من الحرب.
الهدف الواضح الذي وضعه الكابينت هو تفكيك حماس. هذا بالفعل هدف جدير، صائب وضروري – لكن الهدف الأعلى هو إعادة المخطوفين والمخطوفات كلهم، ولا يوجد ما هو أجدر منه. الى جانب ذلك اقتراح رئيس الوزراء مؤخرا ان يكون الجيش الإسرائيلي بعد الحرب حاضرا في غزة بقدر ما يلزم، وقضى بالقطع بانه لن يسمح للسلطة الفلسطينية بالعودة الى هناك. ويفهم من هذا ان العناية بالسكان الفلسطينيين في غزة، الذين يصل عددهم الى نحو 2.3 مليون نسمة، ستسلم لجهات أخرى ليست معروفة هويتها بعد. قوة دولية؟ قوة عربية؟ قوة ناتو؟ كل هذه الخيارات لم تعد بعد واحتمال تحققها متدنٍ. وهكذا، من شأن إسرائيل أن تجد نفسها في حضور عسكري طويل المدى في غزة، مثابة قوة احتلال مؤقت، حين يصبح المؤقت دائما وإسرائيل تصبح عنوان المسؤولية من جانب الولايات المتحدة والعالم الحر عن كل أزمة مدنية واسعة النطاق من شأنها أن تصل إلى مصيبة إنسانية. إسرائيل لا يمكنها – حتى لو كان هناك من يفكرون بشكل مختلف– أن تتنكر للمسؤولية عن وجود حكم مدني وعسكري، ومن شأن النتيجة أن تكون عبئا إستراتيجيا يعقد علاقاتنا مع الولايات المتحدة، العالم الحر والدول العربية. إلى جانب ذلك من شأنه أن يمنح أعداءنا – وعلى رأسهم إيران سلاحا دعائيا شديد القوة ضدنا، في شكل صور قاسية تنشر لوسائل الاعلام في العالم.
في نظرة واعية، فان المخطط الذي يمكنه أن يخرجنا الى الطريق القويم في نهاية عملية تدمير حماس هو إقامة إطار دولي بقيادة الولايات المتحدة. بايدن – وهذا ليس سريا – يسعى لتثبيت مكانة بلاده في الشرق الأوسط كجزء من صراع عالمي، ولتعزيز محور السلام. لهذا يوجد مساران – عسكري ومدني – ومعا يدور الحديث عن محور إستراتيجي مع مداميك قوية يكون متشكلا من مصر، السعودية، الإمارات ودول أخرى. بخلاف ما يفهم من أقوال رئيس الوزراء، يجدر بإسرائيل أن تبلور إستراتيجية خروج من الحرب في غزة بتنسيق كامل مع الولايات المتحدة بايدن – الجديرة بأن نساعدها ونتعاون معها، وليس فقط كانتماء على وقفتها الصلبة إلى جانب إسرائيل في ساعتها الأصعب. من أهم هذا، فإن المحور الإستراتيجي بقيادة الولايات المتحدة حيوي لأمن اقتصاد ووجود دولة إسرائيل. بغياب إستراتيجية خروج – فإن الأفق الذي يطل في هذه اللحظة متكدر للغاية.
عمليا، ما هو المطلوب عمله؟ أولا، على إسرائيل أن تتعاون في الجهود لإعادة السلطة الفلسطينية للحكم في قطاع غزة كمنطقة مجردة من السلاح. فالسلطة ملزمة بان تأخذ المسؤولية المدنية في كل المجالات – التعليم، الصحة، شبكات المياه والكهرباء، تجنيد المقدرات والتحكم البلدي الشامل. إن عودة السلطة إلى غزة يجب أن تسند بتأييد مكثف من العالم العربي، بخاصة لغرض إعمار شامل للقطاع الذي أبقي في فقر مدقع. محظور أن يضطر الجيش الإسرائيلي على أن يخصص مقدرات لذلك – فجل مقدراته مطلوبة كي يتصدى لجملة التهديدات المرتقبة. من المهم الإيضاح: الجيش الإسرائيلي لا يمكنه أن يبقي على قبضة أمنية دون مسؤولية مدنية.
لا جدال في أن إسرائيل ملزمة بملاحقة زعماء حماس حتى الإبادة، حسب نموذج تصفية زعماء فتح في أعقاب مذبحة ميونخ في 1972، لكن التحدي المركزي الذي نقف أمامه هو التصدي لمحور الشر برئاسة إيران. إسرائيل بحاجة إلى تعاون دولي بقيادة الولايات المتحدة لأجل إضعاف المحور الإيراني المدعوم أكثر فأكثر من قوى عظمى كروسيا والصين. إن أحداث الجبهة الشمالية تجسد هذا جيدا: ثمة من يدعون بأن من المهم لإسرائيل أن تبادر إلى هجوم وقائي ضد حزب الله، لكن يبدو أن التدرجية هي المرغوب فيها – أولا إيقاع الهزيمة بحماس، وبعد ذلك الاستعداد لتغيير الواقع في لبنان، بالتنسيق مع الولايات المتحدة. نحن نوجد في حرب مركبة ومعقدة حيال حماس. نجاحها العسكري يوجد في ايدي الجيش الإسرائيلي، لكن إنهاءها الصحيح يوجد في أيدي الحكومة – على أمل أن تتخذ القرارات الإستراتيجية الصحيحة.
*رئيس معهد السياسية والإستراتيجية في جامعة رايخمن

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