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مسألة المخطوفين معقدة.. والقرارات صعبة

11/16/2023 2:32:52 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
إسرائيل هيوم






بقلم: أريئيل كهانا
الحرب هي دوما أمر وحشي. وعلى ذلك، يخيل أن هذه الحرب تضع أمام زعمائنا معاضل رهيبة ومعقدة على نحو خاص. فكل قرار يرتبط بالآخر. كل خطوة تلمس غيرها. والأجوبة ليس دوما واضحة أو واجبة، بل معقدة، وأحيانا حتى غير قابلة للحل.
كل واحد يريد تحرير عموم المخطوفين. لكن هل الإصرار على ذلك أم الاكتفاء فقط بالأطفال وبالنساء إذا كان ممكنا. كم يوما من وقف النار نوافق على إعطائها للعدو مقابل المخطوفين، إذا كنا سنوافق عليها على الإطلاق؟ فكل هدنة ستجعل الأمور صعبة على قواتنا عندما سيستأنف القتال، وكل الاحتمالات في أن تخرقها حماس أيضا، مثلما حصل في الماضي.
وكأنه لا تكفي هذه الاعتبارات المتضاربة، فإن تحرير معتقلين شبان من السجن الإسرائيلي سيثأر بنا بلا شك في المدى البعيد. لقد جمعنا ما يكفي من التجربة الدامية مع هذه المغامرات. هكذا بحيث أن اعتبارا مهما هو أن نقول لا لكل صفقة وألا نعول إلا على تحرير المخطوفين بالقوة.
ولعل الضغط العسكري هو ما سيقربنا من إعادة أناسنا، وليس المفاوضات مع حماس. فواضح أن استعداد حماس للبحث في الصيغة موضع الحديث في هذه اللحظة لم يكن إلا بسبب إنجازات الجيش الإسرائيلي.
بعد أن يوضح الجانب الإسرائيلي موقفه، هناك الأميركيون الذين يواصلون توفير مظلة سياسية وعسكرية لنا وكذا مواطنوهم المخطوفون. فلا يمكن إلا نراعيهم. الأميركيون هم السبب الذي جعل إسرائيل توافق على تزويد شاحنات الوكالة بـ 23 ألف لتر من الوقود بعضها على الأقل سيصل إلى حماس. لقد حصل هذا بينما كان معروفا أنه يوجد في غزة وقود ولا توجد فيها أزمة إنسانية.
غير أن أولئك الأميركيين حسب تقارير أجنبية يواصلون القطار الجوي من الذخيرة المتطورة من إسرائيل. يمكن أن نقول لهم لا وهكذا بالفعل فعلت إسرائيل على مدى ستة أسابيع. لكن هل من الصواب الإصرار على ذلك بالذات عندما لا تكون الإدارة جد متحمسة من اقتحام قوات الجيش الإسرائيلي الى الشفاء؟
وهل نقتحم الشفاء؟ من جهة رمز سلطوي لحماس، السيطرة عليه هي جزء من النصر. من جهة أخرى، لم يعرف أحد قبل اقتحام قواتنا ماذا يوجد وماذا لا يوجد في الأنفاق التي تحت المستشفى. وهل نأخذ المخاطرة بالأذى الإعلامي؟
في المسألة الأخيرة على الأقل، الجواب هو بالتأكيد نعم. بدون تطهير الشفاء بالتأكيد لن يتحقق النصر. ولكن في كل باقي المسائل يجب أن نقول بصدق إن من لا يعرف المعلومات الكاملة يجب أن يتخذ جانب الحذر وأن يتحلى بكثير من التواضع.
الجمهور الغفير، مثلما هم أيضا محللو الاستديوهات، لا يعرفون الصورة الاستخباراتية الكاملة، وبخاصة بالنسبة للمخطوفين، وضعهم واحتمال تحريرهم في عملية عسكرية. هكذا بحيث أنه حتى عندما نتخذ موقفا، يجدر بنا أن نبقي على كثير من التواضع.
ضمن هذه القيود، هناك حاجة مع ذلك لأن نتذكر دروس المدى القصير والبعيد التي ذكرت أعلاه. معتقلون محررون يعودون إلى القتال، ووحده الضغط العسكري على حماس يعطي مقابلا.

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