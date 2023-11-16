فرنسا: عنف المستوطنين الإسرائيليين في الضفة الغربية سياسة إرهاب

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية الخميس أن باريس تعتبر أن أعمال العنف التي ينفذها المستوطنون الإسرائيليون في الضفة الغربية "سياسة إرهاب" تهدف إلى تهجير الفلسطينيين وحثت السلطات الإسرائيلية على حماية الفلسطينيين من العنف.
وأضافت متحدثة باسم الوزارة أنه ليس من حق إسرائيل أن تقرر من سيحكم غزة في المستقبل وقالت إن القطاع يجب أن يكون جزءا من الدولة الفلسطينية المستقبلية.
وفي حديثها للصحافيين، قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية آن كلير ليجاندر أيضا إن حوالي نصف كمية المساعدات البالغة 100 طن التي أرسلتها فرنسا إلى غزة دخلت القطاع.
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