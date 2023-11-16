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فرنسا: عنف المستوطنين الإسرائيليين في الضفة الغربية سياسة إرهاب

11/16/2023 2:32:51 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية الخميس أن باريس تعتبر أن أعمال العنف التي ينفذها المستوطنون الإسرائيليون في الضفة الغربية "سياسة إرهاب" تهدف إلى تهجير الفلسطينيين وحثت السلطات الإسرائيلية على حماية الفلسطينيين من العنف.
وأضافت متحدثة باسم الوزارة أنه ليس من حق إسرائيل أن تقرر من سيحكم غزة في المستقبل وقالت إن القطاع يجب أن يكون جزءا من الدولة الفلسطينية المستقبلية.
وفي حديثها للصحافيين، قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية آن كلير ليجاندر أيضا إن حوالي نصف كمية المساعدات البالغة 100 طن التي أرسلتها فرنسا إلى غزة دخلت القطاع.

MENAFN16112023000072011014ID1107441993

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