غزة معزولة عن العالم.. انقطاع الإنترنت والاتصالات بالكامل لنفاذ الوقود

MENAFN - Alghad Newspaper) إبراهيم المبيضين

أعلنت شركة الاتصالات الفلسطينية "بالتل" مساء اليوم رسميا عن توقف خدمات الاتصالات والإنترنت عن العمل كليا في قطاع غزة الذي يتعرض منذ أكثر من 40 يوما لعدوان همجي من قوات الاحتلال راح ضحيته 12 ألف شهيدا.

وقالت الشركة في بيان لها بأن توقف الخدمة يأتي نتيجة لنفاذ الوقود الذي يمنع الاحتلال إدخاله إلى القطاع ويعتبر مغذيا رئيسيا لعمل أبراج وشبكات الاتصالات وبعد انتهاء مصادر الطاقة الاحتياطية التي كانت تعتمد عليها الشركة في الأيام الأخيرة.

ومع توقف الخدمة كليا عن القطاع يصبح أكثر من ٢ مليون غزي معزولين عن العالم الخارجي فيما يواصل الاحتلال هجمته الشرسة على الأطفال والنساء والمستشفيات في القطاع المحاصر منذ سنوات.

وقام الاحتلال متذ بداية العدوان على غزة يوم السابع من الشهر الماضي متعمدا بقطع خدمات الاتصالات والإنترنت عن غزة ثلاث مرات عندما استهدف المسارات الدولية التي تربط شبكات الاتصالات بالعالم الخارجي.