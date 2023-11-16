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سندويشات فلافل وشطة في مستشفى الشفاء!

11/16/2023 2:32:51 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
غازي الذيبة







وأخيرا، فعلها الأطفال المسلحون في مستشفى الشفاء، فعلها هؤلاء القتلة الصغار، وضعوا "عبوة العمل الفدائي" من المسافة صفر على جسم مدرعة الميركافا، أحد أعظم قطع البسكوت الهشة، وفخر صناعة جيش الحفاظات. وللحقيقة فإن هذه المدرعة المدهشة التي تستخدم في مدن الملاهي للأطفال في غزة، "يدمرها أطفال من غزة أيضا.. يا للهول"، يصرح الناطق الرسمي باسم جيش الحفاظات.
ويضيف "إنه لأمر مروع، أن ترى مدرعة كهذه، هدفها منح الأطفال أوقاتا ممتعة، للاستمتاع برؤيتها وركوبها، وقضم بعض أجزائها البسكوتية اللذيذة عندما يجوعون".
"إن مشهد وضع طفل من أطفال مستشفى الشفاء لتلك العبوة اللعينة، سيظل عالقا في رأسي إذا بقيت حيا"، يقول أحد اللطيفين جدا من نخبة هذا الجيش الخرافي، ويتساءل "كيف يمكن لطفل أن يقترب من الميركافا الطيبة بكل هذه السهولة.. لم نتوقع من طفل، تدمير قطعة البسكويت اللذيذة بهذه الوحشية"، ويضيف "كنا نختبئ في مدرعاتنا ونراقب المشهد عن كثب ونحن نبول في ملابسنا من القلق عليه، خشية أن تنفجر القذيفة فيه قبل الابتعاد عنها. لم يعلمونا في الجيش بأن طفلا يستطيع تهشيم مثل هذه الدبابة، طفل يخرج من نفق مسلح من تحت مستشفى الشفاء، فيدمر فخر صناعتنا الإنسانية. هذا مرعب.. مرعب".
وهم أيضا، الأطفال المقاتلون المجرمون، من يقتنصوا آليات نخبة مقاتلينا ودباباتهم، تلك التي تحاول دخول قطاع غزة، لتوزيع الطعام والماء والشوكولاتة والوجبات الدسمة على أهالي غزة المساكين، أولئك الذين يستخدمهم أطفال مستشفى الشفاء كدروع بشرية، ويضيف الناطق الرسمي لنخبة جيش الحفاظات، إن "أطفال الشفاء، تسببوا بقتل 51 ضابطا من وحدات النخبة في جيشنا اللطيف حتى اليوم (16/ 11/ 2023)". وقبل إعلانه عن مقتل نخب جيشه بأيدي هؤلاء الاطفال المجرمون، كانت قنوات البث التلفزيوني الموضوعية والصادقة في بلاد العرب والعجم، تبث الخبر المروع، وتطالب بوقف جرائم اطفال مستشفى الشفاء بحق جيش الحفاظات.
يا للمساكين من هذا الجيش الذين قتلهم اطفال متوحشون. هذه جريمة يجب على منظمات الأمم المتحدة وحقوق الإنسان والصليب الأحمر المذهلة بإنسانيتها، إدانة هذه المجموعة التي تختبئ في مستشفى، وتحتجز مرضاه وعامليه رهائن تحت تهديد السلاح.
يقول أحد مقاتلي جيش الحفاظات رابع أقوى جيش في العالم، إنه عندما دخل غرفة الأطفال الخدج في مستشفى الشفاء، وجد أطفالا يخلعون ملابسهم العسكرية: بدلات رياضية وأحذية قديمة، ويرتدون الأقمطة، ويلقون أجسادهم الضخمة على الاسرة، بانتظار أن يأتي أحد الممرضين الرهائن، لتوصيل بعض الأسلاك في حاضناتهم التي دمرت منذ أيام بقذائف الحلوى والحليب التي كان يهديهم إياها مقاتلو الحفاظات الطيبين وأبناء العم سام ودام.
ويؤكد هذا الجندي اللطيف، بوجنتيه الحمراويين، وقلبه العطوف، إنه لم يصدق ما يفعله هؤلاء الأطفال، وأنه التقط صورا لهم بعد مساعدة ممرض بوضعهم في الحاضنات، وتقديم الحليب لهم، ثم التقط صورة جميلة معهم بهاتفه النقال، وأرسلها إلى قنوات الإعلام، ليروا بأم أعينهم كيف يتعاملون مع هؤلاء القتلة.
وفي تصريح لرئيس رابع أقوى عصابة في العالم، أفاد بأن هؤلاء الأطفال، هم من حاصروا المستشفى واحتجزوا عامليه رهائن، واستخدموا مرضاه دروعا بشرية، ومارسوا كل أنواع الجرائم، ووجدوا تحت أسرتهم أسلحة وقنابل وحقائب وكتب دينية، وبقايا سندويشات فلافل وشطة، وأوراق عليها رسوم غير واضحة، تشير إلى خطط عسكرية كبرى، هدفها تدمير العالم، وحرمان الاطفال من اللعب مع دبابات الميركافا البسكوتية.


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