هنية: غزة قدمت نموذجا فريدا في التضحية والفداء لم يوجد منذ 100 عام

قال رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، إسماعيل هنية، إن "غزة قدمت نموذجا فريدا في التضحية والفداء لم يوجد منذ 100 عام".

وأضاف في تسجيل مصور له، مساء اليوم الخميس، أقول لكل الذين "يساندون العدو ويمنون النفس بتغيير الواقع، إن حركة حماس متجذرة وملتحمة بشعبها".

وأشار إلى أن "كل مخططات العدو ستسقط، ولن يحقق أهدافه أو استعادة أسراه إلا بالثمن الذي تحدده المقاومة".

ونوّه إلى أن "العدو يواصل تعطيل الإرادة الدولية، ونأكد على إجبار العدو على فتح المعابر ووقف الحرب، والإقرار بحق الشعب الفلسطيني دون شرط".

وأكد هنية أن غزة فتحت الباب واسعا للتحولات الاستراتيجية على صعيد القضية والمنطقة، مضيفا أن نصرة غزة بالمال والجهاد والسلاح يجب أن تتجاوز المعيقات ولا عذر لراض بالقليل والمعركة هي معركة الأمة.

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه المستمر على قطاع غزة لليوم الـ 41 على التوالي، بمساندة الولايات المتحدة ومرتزقة، حيث تقصف طائراته محيط المستشفيات والبنايات والأبراج ومنازل المدنيين الفلسطينيين وتدمرها فوق رؤوس ساكنيها، وتمنع دخول الماء والغذاء والوقود، ما أدى إلى ارتفاع حصيلة الشهداء إلى 11,500 شهيد، بينهم أكثر من 8000 طفل وامرأة و 29 ألف جريح فلسطيني.