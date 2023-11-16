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أبو السمن : استكمال مشروع حافلات التردد السريع قبل نهاية العام

11/16/2023 2:32:29 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



شدد وزير الأشغال العامة والإسكان م. ماهر أبو السمن على ضرورة استكمال الأعمال الرئيسية في مشروع حافلات التردد السريع بين مدينتي عمان والزرقاء قبل نهاية العام الحالي، تمهيدا لتسليمه للمشغل للبدء بالتشغيل التجريبي عبر الربط مع مشروع الباص السريع داخل عمان، وبلغت نسبة الإنجاز الكلية فيه نحو 93 بالمائة.
ووجه المعنيين خلال جولة تفقدية لأعمال المشروع أمس، لضرورة متابعة الأعمال بشكل يومي وتزويد الوزارة بتقارير مفصلة عن سير الأعمال وتذليل العوائق التي تواجه سير العمل ليصار لحلها بشكل فوري، وبما يسهم في استكمال الأعمال خلال المدد الزمنية.
ولفت أبو السمن لأهمية المشروع وأثره الإيجابي بتحسين وتجويد منظومة النقل العام، وبما ينعكس إيجابا على الخدمات المقدمة للمواطنين، مبينا أنه يؤسس لتجربة ومفهوم جديدين في النقل بين المدن، حيث تتطلع الحكومة لإطلاق مشاريع مماثلة خلال الأعوام المقبلة.
واستمع الوزير لإيجاز حول سير الأعمال بالمشروع الذي بلغت نسبة الإنجاز فيه بالحزمة الأولى 96 بالمائة، باستثناء أعمال جسر المسلخ وفي الثانية 98 بالمائة، وفي الثالثة 87 بالمائة ،فيما بلغت بالرابعة 99 بالمائة.
وبلغت كلفة المشروع نحو 140 مليون دينار بتمويل من صندوق استثمار أموال الضمان، وهو مقسم على 4 مراحل بطول إجمالي 20 كم.
وتشمل أعمال المشروع توسيع وإعادة إنشاء للطريق الذي يخدم المركبات بـ 3 مسارب في الاتجاهين (كحد أدنى)، ومسربين في منتصف الطريق مخصصة لحافلات التردد السريع، إضافة لإنشاء جسور وأنفاق جديدة بالكامل ورفع مستوى الخدمة على التقاطعات، وتركيب جسور مشاه، وأعمال جدران استنادية، منشآت تصريف مياه الأمطار والصرف الصحي إضافة لأعمال الإنارة والسلامة المرورية والتحويلات اللازمة، وإزالة العوائق المختلفة والمتمثلة "بخطوط المياه، الاتصالات، كوابل الكهرباء، والعديد من الأعمال اللازمة وفق أعلى المعايير الهندسية المتبعة عالميا.
إلى ذلك أعلنت "الأشغال" عن بدء أعمال مشروع صيانة وتعبيد شارع الأردن للمنطقة الممتدة من قرية أبو نصير وحتى التقاء الشارع مع طريق عمان- جرش.
وبحسب بيان للوزارة أمس، ستبدأ الكوادر بأعمال الصيانة اعتبارا من صباح غدا السبت، بحيث سيتم تقسيم الأعمال على مراحل بهدف ضمان انسيابية الحركة المرورية على الطريق الحيوي الذي يشهد كثافة مرورية.
وأوضحت الوزارة، أنه سيتم تحويل حركة السير جزئيا بالتعاون مع كوادر مديرية الأمن العام في المنطقة المراد صيانتها لغايات تنفيذ أعمال الكشط والخلطات الإسفلتية.
وأكدت على أن التحويلات المرورية مجهزة بعناصر السلامة العامة كافة، داعية سالكي الطريق إلى التقيد بأسس القيادة الآمنة وتعليمات الكوادر العاملة في الميدان وتعليمات رجال الأمن العام.-(بترا)

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