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انعكاسات عمليات الاحتلال الوحشية في غزة أكثر ضررا للنساء

11/16/2023 2:32:29 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
سماح بيبرس






باتت تداعيات وانعكسات العمليات العسكرية التي ينفذها الاحتلال ضد قطاع غزة تتفاقم على النساء والفتيات، وبات الضرر الذي يلحق بهن لا يستهان به.
ويرى خبراء، أن الهجوم الوحشي للاحتلال على غزة، يؤثر على النساء بصورة أكثر سلبية منه على الرجال، وذلك بحكم طبيعة أدوارهن في المجتمع، وبسبب اختلاف طبيعة احتياجاتهن، وبالذات الصحية.
وكان تحليل صادر عن وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" مؤخرا بعنوان "آثار التصعيد في غزة من جانب النوع الاجتماعي"، قد اشار الى أن 62 % من القتلى والجرحى في غزة من النساء والأطفال.
كما أشارت هيئة الأمم المتحدة للمرأة في تقرير لها حول التأثير العميق للصراع المستمر على الناس في غزة، بأن 493 ألف امرأة وفتاة جرى تهجيرهن من منازلهن في غزة، عقب عملية "طوفان الأقصى" الذي نفذته حركة المقاومة الإسلامية - كتائب القسام (حماس) على كيان الاحتلال في 7 أكتوبر الماضي، وهجمات الاحتلال الوحشية التي تلت ذلك على القطاع، مشيرة الى تزايد عدد الأرامل هناك، بحيث أصبحت نحو 900 امرأة تعيل أسرهن بعد وفاة شركائهن الذكور.
مديرة مركز دراسات المرأة في الجامعة الهاشمية هديل المعايطة، قالت إنّ ثلث القتلى في القطاع من النساء والأطفال، وهذا يعود بسبب رئيس الى أن الاحتلال يستهدف بشكل أساسي المنازل والمستشفيات والمدارس، وهي التي لجأت اليها النساء والأطفال وكبار العمر بنسب أكبر من الرجال الذين كانوا أكثر حركة ولم يلتزموا بأماكن معينة.
وترى المعايطة، بأنه لا يمكن انكار الجانب العاطفي والتعلق بمن ترعاهم، بحيث أنها أقرب عاطفيا بحكم الأدوار الرعائية التي تقوم بها أصلا، وبالتالي فإن تبعات ومشاعر الفقد والخسارة على المرأة تكون أكبر.
واضافت أن هناك جوانب أخرى متمثلة في عبء المحافظة على سلامة وحياة من ترعاهم المرأة الغزاوية في هذه الظروف، سواء الأبناء أو كبار العمر، بالإضافة للمحافظة على حياتها هي.
ولفتت المعايطة الى الأسباب، بأن النساء متضررات أيضا في غزة لأن عدد الولادات مرتفع، وبالتالي فإنها تأثرت بالحرب بشكل كبير، خصوصا وأن المرأة في هذا الوضع، تحتاج الى عناية ورعاية طبيين، ويضاف الى ما سبق، عدم القدرة على الحصول والوصول الى الحاجات المتعلقة بالنظافة الشخصية، مشيرة الى أن المرأة لديها احتياجات طبية أكبر من الرجل.
وأشارت الى أن نسبة النساء من الفقراء والمهمشين في غزة بالأصل كبيرة، وهؤلاء سيكن من الأكثر تضررا، خصوصا مع توقف المساعدات المالية والعينية لعدم القدرة على الوصول اليهن.
وأشارت الى أنه حتى الحوالات المالية التي كانت تحول لهن من داخل أو خارج فلسطين كمساعدة توقفت، ما يجعل انعكاس الحرب على هذه الفئة كبير.
وعن الجوانب الصحية التي تتأثر بها المرأة في الحروب، اشارت عميدة كلية التمريض في الجامعة الأردنية د. أريج عثمان، الى أن المرأة تتعرض مثلها مثل أي شخص آخر في الحروب، لمخاطر وتأثيرات مختلفة، اكان ذلك في التعرض للمخاطر الجسدية والنفسية، او التهجير، أو نقص الخدمات الصحية، لكن وقع الحروب عادة يكون أكبر على السيدات، خصوصا الفئات المهمّشة والمعرضة للفقر، واللواتي أساسا تكون ظروفهن المعيشة سيئة.
وأضافت، أن التركيز والأوليات في الحروب عادة تكون على الحالات الخطرة والطارئة، ويكون هذا على حساب تقديم الخدمات الأساسية الصحية الأخرى، ومنها خدمات الصحة الإنجابية التي تشكل حيزا كبيرا من صحة المرأة، وهذا يتضمن الخطر الذي تتعرض له الأم والجنين أو الطفل المولود. وأضافت أن الحروب والنزاعات، تزيد من احتمالية التعرض للعنف المبني على النوع الاجتماعي، وتزيد من احتمالية استخدامها كاداة من ادوات الحرب.
وكان تحليل "الأونروا"، أكد أن هناك مشكلة في الوصول إلى الخدمات الصحية التي تؤثر بشكل خاص على النساء والفتيات المراهقات، بما في ذلك الوصول إلى رعاية التوليد الشاملة في حالات الطوارئ والأطفال حديثي الولادة، وخدمات الصحة الجنسية والإنجابية.
ويواجه ما يقدر بـ50 ألف امرأة حامل، تحديات شديدة في الحصول على رعاية ما قبل الولادة والأمومة، ويتوقع بأن تلد 500 امرأة خلال تشرين الثاني (نوفمبر) بمعدل 160 امرأة في اليوم.
وبسبب انعدام الأمن الغذائي، تتعرض النساء والأطفال، بخاصة النساء الحوامل والمرضعات، لخطر نقص التغذية أو سوء التغذية، ما يؤثر سلبا على صحتهم المناعية، ويزيد من تعرضهم للإصابة بالأمراض المرتبطة بتغذية الأم مثل فقر الدم، وتسمم الحمل، والنزيف، ما يزيد من خطر الوفاة لكل من الأمهات والأطفال.
ولفت التقرير الى أن اكتظاظ الملاجئ يؤثر على النساء والفتيات، بحيث إن هناك توترات متزايدة في الملاجئ بسبب هذا الاكتظاظ ومحدودية الإمدادات للنازحين، ما يزيد من احتمال العنف الناجم على التوترات داخل الأسرة، ويعرض النساء والأطفال لخطر خاص.
وذكر أن انهيار النظام المدرسي، ونقص المساحات والمواد الملائمة للأطفال للعب بها، يجعل الأطفال أكثر عرضة للإساءة، بالإضافة إلى ذلك، أصبحت الفتيات والفتيان الآن أكثر انخراطا في العمل المنزلي على نطاق أوسع من أي وقت مضى.

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