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من الشمال إلى الجنوب.. هل ما يزال تهجير الغزيين هدفا للاحتلال؟

11/16/2023 2:32:29 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
عبدالله الربيحات






ما تزال الأهداف الصهيونية الكامنة من عدوان الاحتلال على غزة غائمة على الرغم من تلك التي أعلنها عند بدء الحرب، لا سيما بعد أن شارفت عملياته في شمال القطاع على الانتهاء، فهل سيتجه الآن نحو جنوبه، وهل هناك أهداف متحركة تتغير وفق معطيات المعركة البرية، لا سيما وأنه ما تزال فكرة تهجير سكان القطاع حاضرة في الأذهان مع تكرارها من آن إلى آخر على لسان مسؤولين صهاينة منذ بدء العدوان وحتى الآن.
هذه السياقات وغيرها، ناقشها خبراء عسكريون لـ"الغد"، وأشاروا فيها إلى أن دولة الاحتلال لديها أهداف معلنة وأخرى غير معلنة، فيما تسعى بالدرجة الأولى إلى تفريغ القطاع من ساكنيه، سواء لأسباب اقتصادية أو أمنية، وعلى مراحل، تبدأ بالشمال، ثم الجنوب، ولتكتمل الحلقة بإخراجهم من القطاع كله إلى دول أخرى، أو بإسقاط منشورات من الطائرات، ترهبهم من بطش آلتهم العسكرية، وتدعوهم لترك أرضهم كي يحموا أنفسهم وعائلاتهم من الموت.
وفي السياق، يشير مدير التوجيه المعنوي الأسبق، أستاذ العلوم السياسية، اللواء الركن الدكتور محمد خلف الرقاد، إلى أن لإسرائيل أهدافا معلنة حددتها حينما اتخذت قرارها السياسي على لسان رئيس وزرائها بشن الحرب لاجتياح غزة، أما الهدف الثاني المعلن فهو إطلاق سراح الأسرى لدى المقاومة، أما الهدف غير المعلن فهو التهجير القسري للسكان، وهو الهدف الذي يرفضه الغزيون المتمسكون بأرضهم، مثلما ترفضه المقاومة الفلسطينية في غزة وعموم فلسطين.
وأضاف الرقاد أن هذا الهدف "قديم جديد.. فمنذ العام 1948، وعبر مجريات الصراع العربي الصهيوني، والاحتلال يسعى لتحقيق هذا الهدف.. أما من حيث الموقف العربي، فالأردن ومصر لهما موقف حازم وواضح من هذا الهدف المرفوض منهما جملة وتفصيلا.. لأن الأمر ينطوي على ترحيل للمشاكل الأمنية الصهيونية".
وزاد: "كما يهدف الاحتلال من وراء هذا إلى تحقيق مصالح مستقبلية أخرى.. قد تكون لها علاقة بإنشاء قناة بنغوريون، وحقول الغاز، لهذا فهي تعلن الآن أنها تهدف إلى فرض سيطرة أمنية على غزة، بعد تحقيق هدفها المعلن في القضاء على المقاومة الفلسطينية، لكن من وجهة نظري يبدو تحقيق هذا الهدف صعبا إن لم يكن مستحيلا، لأنه سيواجه بإصرار الفلسطينيين بعامة، والغزيين بخاصة، فضلا عن إصرار الدول العربية وبخاصة دول الطوق، على رفض هذه المساعي الصهيونية.
ويتابع: "يضاف إلى ذلك مواقف دول العالم الرافضة لهذا السلوك الصهيوني الذي يعرقل كل المحاولات لوقف إطلاق النار في غزة، وفي طريق إيجاد مخارج سياسية للحلول السلمية وبخاصة حل الدولتين الذي تؤيده معظم دول العالم".
وقال الرقاد إن الاحتلال يعتقد أن الغزيين سيكونون حاجز الصد القوي أمامهم في تحقيق هذه الأهداف، فلذلك فهو يعلن إصراره على التهجير القسري للغزيين على مرحلتين، الأولى من شمال غزة إلى جنوبها، وبعدها سيحاول تهجيرهم باتجاه الأراضي المصرية، باستخدام القوة المفرطة ضد مدنيين عزل.
من جهته، بين الخبير العسكري العميد المتقاعد محمد سليم السحيم أنه ومنذ السابع من تشرين الأول (أكتوبر) طلبت دولة الاحتلال من المدنيين في شمال قطاع غزة، الانتقال إلى جنوب القطاع، وذلك بحجة أن الجنوب "سيكون أكثر أمانا"، واعتقادا منها أن المقاومة تتمركز في شمال القطاع، ولهذا واصلت الطائرات الحربية الصهيونية قصفها له، وادعت أن هناك "ممرات آمنة" لمغادرة الشمال.
وقال السحيم إنه "منذ أن طلب الاحتلال التوجه جنوبا، واصل جيشها قصف الأهداف في جميع أنحاء المنطقة، بما فيها مناطق الجنوب، وخاصة بعد حركة النزوح الأخيرة من الشمال إلى الجنوب، وهذا يدلل على أن الكيان الصهيوني تعرف وتدرك جيدا أن قوات المقاومة لا تتمركز في منطقة معينة، فأغلبها قوات مرنة تتحرك في جميع أنحاء القطاع".
وأضاف: "الملاحظ أنه بعد تركيز الاحتلال على مناطق شمال القطاع، وإجبار المدنيين على المغادرة باتجاه الجنوب، انتقل تركيز القصف الجوي منذ 25 تشرين الأول باتجاه الجنوب، حيث أكدوا الصهاينة في تصريحاتهم أنهم سيوجهون قصفهم حيثما تكون هناك أهداف لحماس".
وتابع: "يبدو من مناورات العدو في الشمال ومن ثم الجنوب، أن هناك هدفا سياسيا أكثر من كونه هدفا عسكريا وأمنيا، يتمثل بإجبار السكان على مغادرة القطاع إلى الحدود المصرية، ودخولهم إليها كلاجئين، تمهيدا لمرحلة قادمة مخطط له مسبقا".
بدوره، يرى العميد المتقاعد حسن فهد أبو زيد أنه "واضح أن الاحتلال يخشى من حماس في كل مكان في قطاع غزة بشماله وجنوبه، ويحسب لها ألف حساب، ويحاول الزج بسكان القطاع إلى الجنوب ليستقر بهم المطاف أخيرا في سيناء، لكن هذا الأمر لا، ولن يتحقق، حيث أعلن الرئيس المصري مرارا وتكرارا بالحرف الواحد بأنه لا تهجير للفلسطينين إلى سيناء".
وأضاف أبو زيد: "كما أن الأردن حذر على لسان الحكومة من أي تفكير بتهجير فلسطينيي الضفة إلى أراضيه، معتبرا ذلك بمثابة حرب، ولن يسمح به تحت أي ظرف، ومن هنا، وبناء على ذلك، طرح وزير المالية الصهيوني موضوع السماح للغزيين بالهجرة إلى دول العالم".
وأكد فشل محاولات الاحتلال بتحقيق فكرة إبعاد وتهجير الفلسطينيين، خاصة وأن الكثير منهم بات يفضل الموت في وطنه وأرضه على اللجوء.

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