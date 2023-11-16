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الدبلوماسية الأردنية.. لغة تتوضح فيها الوقائع والمقاربات بذكاء ومنطقية

11/16/2023 2:32:29 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
حنان بشارات






منذ اللحظة الأولى للحرب العدوانية التي ارتكبها العدو الصهيوني على قطاع غزة، قدمت الدبلوماسية الأردنية رؤيتها في هذه الحرب، بصورة لم تخرج عن القواعد الدبلوماسية، وأطرت مفاهيمها بصورة تنحو في اتجاه واقعية، تقول الأشياء بمسمياتها، من دون مواربة أو تورية.
والمتابع لما تجلى في الخطاب الدبلوماسي الأردني، وحركته على المستوى الدولي والإقليمي، تتكشف له منظومة مغايرة لما اعتادته الدبلوماسية العربية والإقليمية، إذ احتشد بالمفاهيم الملاصقة لحالة الحرب الدموية على غزة، الى جانب استخدام المصطلحات الفكرية الحقوقية الدولية، والمفردات الواضحة، والمناداة بالقيم والحقوق المقرة في الشرعة الدولية، ومقاربة تطبيقاتها على أرض الواقع.
لقد دفعت الرؤية الواضحة التي قادها جلالة الملك عبدالله الثاني في مخاطبته للعالم حول هذه الحرب، مسار الدبلوماسية الأردنية لأن تنتهج رؤية جلالته العميقة في قراءة واقع الحرب وتداعياتها، بل والعودة الى أسبابها، وهذا تبدى في خطاب "الخارجية الأردنية" التي تحرك عبرها وزير الخارجية أيمن الصفدي، بقوة، مسنودا بالرؤية الملكية، وفرادتها في مخاطبة المجتمع الدولي بلغة تتوضح فيها الوقائع والمسارات والمقاربات، بذكاء ومنطقية رفيعين.
وتعليقا على هذا الوضوح في معالجة الوضع القائم خلال الحرب في النطاق الدبلوماسي الأردني، يرى بعض المراقبين أن هناك قوة عالية التأثير في المقاربات التي قدمها جلالة الملك للعالم، حول ما يجري في هذه الحرب الوحشية.
وهذه المقاربات، تماهت مع الاستشراف العميق لما ستلحقه تداعيات الحرب على المنطقة والعالم، لذا كان الخطاب الدبلوماسي الأردني متقدما على غيره من الخطابات في الإقليم والعالم، لما تضمنه من عرض للحقائق بموضوعية وعدالة، واستخدام للمصطلحات والمفاهيم الدقيقة في تشخيص المشهد برمته.
ولعل التوصيف الذي يقول إن الدبلوماسية الأردنية، تزن كلماتها بميزان الذهب، هو الأدق في هذه الحالة، وهو ما دفع الكثير من المعلقين في صحافة العدو وإعلامه، الى مهاجمة الحقائق التي قدمتها الدبلوماسية الأردنية، ولكن هجومهم كان يفشل في دحض قوة الأثر الذي حققه الخطاب الأردني، وهو ما قاد الى حصوله على إجماع دولي، تجلى في تمكين الأردن من الحصول على تصويت غير مسبوق في الجمعية العامة، يؤيد فيه المصوتون وقف الحرب على غزة.
في هذا النطاق، يذهب الخطاب الدبلوماسي، الذي يتمحور حوله الخطاب السياسي الأردني أيضا، الى أن الدبلوماسية الأردنية، أوضحت للعالم بأن الحرب على القطاع، والهجمات العدوانية للاحتلال على الضفة الغربية، باتا يشكلان بؤرة لانفلات الأمور من عقالها في منطقة، تعيش على مرجل التوتر والقلق، منذ 75 عاما.
لذا، يؤكد الخبراء، أن وقف العدوان على غزة وكذلك وقف الهجمات والاعتداءات على الضفة، هما مصلحة وطنية أردنية أولا، ومصلحة للإقليم والعالم، مشددين على نجاعة الخطاب الذي تبناه جلالة الملك في كل لقاءات واتصالاته وحواراته.
واعتبر هؤلاء في تصريحات لـ"الغد"، أن الخطاب المتقدم لجلالته، ولجلالة الملكة رانيا العبدالله في هذا النطاق، حمل في ثناياه، لهجة لم يعتد عليها الاحتلال سابقا، فكان غير مسبوق فعليا، بخاصة وأنه أسهم بتحقيق أثر بالغ القوة في تغيير اتجاهات الرأي العام العالمي، وهو ما انعكس ايضا في خلق انزياح واضح في مواقف العديد من الدول التي كانت مؤيدة لجرائم الاحتلال، بزحزحة موقفها، أوتغييره، وهذا التفاعل باتت تجلياته واضحة في انضمام دول عديدة لرفض الحرب، بفضل الخطاب الأردني الدبلوماسي الواضح والقوي للعالم، حول هذه الحرب الوحشية ضد الفلسطينيين.
وهذا ما تجلى في نشاط وزير الخارجية أيمن الصفدي، الذي لم يترك شاردة ولا واردة في نطاق توضيح الموقف الأردني، وعمقه الدبلوماسي، والنظرة الثاقبة لقراءة الوقائع، وفهم مقارباتها، بما يحقق لدبلوماسيتنا منطقها الذي أثار غضب الكيان، وعزز من حضور الأردن كقوة دبلوماسية راسخة، مؤثرة في الأحداث ومساراتها.
الوزير الاسبق د. محمد المومني، قال إن ما يحدث في غزة، إخفاق لكل منظومة القانون الدولي، وعار على جبين الإنسانية ومنظومتها الأخلاقية، ومن واجب الدبلوماسية رفع الصوت والتنبه للإخفاقات الدولية بسبب استمرار العدوان.
واضاف المومني، أن اللغة الدبلوماسية التي استخدمها وزير الخارجية الأردني، تعكس واقع الحال الذي لا يستطيع منصف او موضوعي تجاهله، وأن تأتي من الأردن بتاريخه ومصداقيته، له شأن كبير ودلالات عميقة.
ولفت المومني الى أن الدبلوماسية الأردنية تناور من اجل الحفاظ على مصالح الدولة الأردنية بقيادة جلالة الملك، مشيرا الى أننا نقف مع الجانب الصحيح من التاريخ، لأننا ننتصر للحق الذي سيتحقق ولو بعد حين.
بدوره قال أستاذ العلوم السياسية د. محمد القطاطشة، إن ما يقدمه وزير الخارجية أيمن الصفدي، ليس خروجا على الدبلوماسية، فهو وزير الخارجية الذي يحتل موقع نائب رئيس الوزراء، الموقع الرابع في السلطة التنفيذية، مدعوما بالدبلوماسية الأردنية التي يقودها جلالة الملك، وهي فاعلة وعميقة وقوية.
وتابع أن الدبلوماسية الخشنة التي رافقت تصريحات الصفدي تنعكس على أرض الواقع، باستدعاء السفير الأردني من دولة الاحتلال، وتكاد الدولة العربية الأولى والسباقة لسحب سفيرها، والتأشير على الخطوط الأردنية الحمراء التي يحاول الاحتلال تخطيه.
ولفت الى أن أفضل موقف عربي دبلوماسي قوي، هو الموقف الأردني، إذ ارتقى الى السقوف العليا، فما يحدث في غزة هو تهديد للأمن القومي الأردني، وسينعكس على الضفة الغربية، التي نعتقد بان استقرارها مصلحة وطنية أردنية، لكي لا يفتعل الاحتلال اي مشكلة تقع نتائجها السلبية على الأردن.
أستاذ العلوم السياسية د. وليد ابو دلبوح، قال إن ثبات الموقف الأردني يسجل لنا في الحرب الدائرة في غزة، فدبلوماسيتنا منسجمة مع قربنا من فلسطين كقضية مركزية، فضلا عن انسجام الموقف الملكي مع الحكومي مع الشعبي، مشيرا الى ان وحدة الموقف ازاء القضية المركزية تجعلنا اقوياء.
واضاف بان تصريحات وزير الخارجية تنسجم مع خطابات جلالة الملك في القمة العربية، ولقاءاته الدولية، بحيث سمى الأردن من اليوم الأول الأسماء بمسمياتها، برغم تقصير المجتمع الدولي والدول العربية إزاء ما يجري في غزة من قتل وتدمير.
ولفت الى ان الخطاب الأردني يضاهي الخطاب العربي والدولي، وتأكيدات وزير الخارجية على عدم تجاوز الخطوط الأردنية الحمراء جاء من اللحظة الأولى وبقي الأردن ثابتا تجاهه.

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