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هل يرفض الاحتلال دعوات الهدنة الإنسانية من أجل الظهور كمنتصر أمام شعبه؟

11/16/2023 2:32:29 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
هبة العيساوي






يصر كيان الاحتلال على الاستمرار برفض أي دعوة لهدنة إنسانية، بل ويتمادى برغم ما تحمله المؤشرات عن تضعضع قواته الهمجية في إحراز أي تقدم يذكر على صعيد ما كان ينادي به من أنه يدخل قطاع غزة للقضاء على حماس والمقاومة.
وهذا العناد الذي يتمترس الاحتلال خلفه، وفق ما يشير اليه خبراء، يأتي كمحاولة منه للزعم بانه في وضع عسكري مسيطر، في وقت يلهث فيه وراء تحقيق أي إنجاز، وفي كل مرة يفصح فيها عن تحقيق منجز، يجد أنه وقع في فخ الفشل الذريع، تماما كما يحدث معه في هجماته على المستشفيات، وآخرها مستشفى الشفاء، الذي كشف عن وهن ادعاءاته وزيفها، فلا يوجد أي نفق تحت المستشفى ولا أي أثر للمقاومة، وبرغم ذلك، قدم مجموعة ادلة زائفة، قام بزرعها في المستشفى، في محاولة واهية، تدعي بانه حقق انجازا في حربه المروعة على أهالي القطاع.
كما ان الاحتلال وحكومته التي يترأسها المتطرف بنيامين نتنياهو، ما تزال تفشل اي محاولات لإطراق سراح أسراها لدى المقاومة، كل ذلك تحت ذريعة ان القوات التي تهاجم غزة برا، هي من ستنتزعهم من أيدي المقاومة، بينما يضغط الشارع الإسرائيلي بقوة، لتحريك حكومته كي تحسم قرارها للإفراج عنهم بأي ثمن.
وسوى ذلك، فإن الصورة التي يبدو الكيان عليها في العالم حاليا، شرخت، امام الاحتجاجات الكبيرة لشعوب العالم، التي بدأت تعي حجم الزيف والخداع الذي تمارسه حكومة الاحتلال في تقديم نفسها كضحية للعالم.
ويتعدى ذلك، حالة التفكك التي بدأت تسري في القشرة الحاضنة للرواية الصهيونية، والداعمة للاحتلال من الدول الغربية تحديدا، إذ بدأت ترى في أعماله الوحشية ضد العزل في غزة، أعمالا تخرق الشرعة الدولية، ومرفوضة.
وفي هذا النطاق، بين محللون في أحاديث لـ"الغد"، أن الكيان الصهيوني تاريخيا، يتمرد على القوانين الدولية، ودعوات الأمم المتحدة لوقف جرائمه، ولا يأخذ أيا من القرارات الدولية بالاعتبار، مشيرين إلى أن إصراره على استمرار القتل والتدمير، دليل على ضعفه وعدم تحقيقيه لأي هدف من أهدافه عدوانه على غزة.
وقد رفض الكيان دعوة مجلس الأمن الدولي أول من أمس لـ"فترات توقف إنسانية عاجلة وممتدة وممرات في جميع أنحاء قطاع غزة"، معتبرا بأنه لا يمكن تنفيذها الا بعد استعادته أسراه الموجودين لدى المقاومة.
وأوضح المجلس أنه يتوجب استمرار فترات التوقف المؤقت "لعدد كاف من الأيام، لتمكين الوصول الإنساني الكامل والسريع والآمن، ومن دون عوائق للوكالات الإنسانية التابعة للأمم المتحدة وشركائها المباشرين".
أستاذ العلوم السياسية في الجامعة الأردنية د. محمد مصالحة، قال إنه الاحتلال من حيث المبدأ، يمانع ويعلن دائما بأن وقف اطلاق النار ليس قريبا او شيئا من هذا القبيل، ليظهر بأنه في وضع متمكن، وقوته العسكرية جيدة، وأنه متقدم ميدانيا.
وأضاف مصالحة، "في الحقيقة، تشير التقارير الإعلامية الى صمود المقاومة من جهة، وأنها ما تزال تذيق الاحتلال الويل بهجماتها الصاروخية على مدن وبلدات يقطنها مستعمروه في أراضي فلسطين المحتلة".
وأشار إلى أن الاحتلال، يريد أن يظهر بهذا وكأنه يريد الوصول لما يسميه انتصارا عسكريا، بمعنى أنه استطاع تحقيق ولو بعضا من الأهداف، برغم أن الأهداف بعيدة المدى وصعبة المنال.
وبين مصالحة، أن ذكر الاحتلال لهدفه بالقبض على رأس المقاومة يحيى السنوار، ووقف إطلاق الصواريخ، وتدمير حركة المقاومة الإسلامية - كتائب الأقصى (حماس) باستئصال وجودها في غزة، لهذا يمارس حربه الهوجاء التي لا تعرف ضميرا ولا إنسانية، ويهاجم المدنيين بوحشية.
ورأى أن ارتكاب الاحتلال لجرائم القتل والفتك والتنكيل بالأطفال الخدج في المستشفيات وغرف العناية المركزة، دليل على ضعفه، وعجزه عن تحقيق اي من أهدافه، لذا يخرج علينا في مسرحيات اقرب للهزل حول مستشفى الشفاء، ويهاجم المستشفيات، كما فعل بهجومه على محيط المستشفى الميداني الأردني أول من أمس.
وبين مصالحة، أن الاحتلال يريد ايصال رسالة للغزيين، ألا مجال لكم في هذا المكان، ولذا لا خدمات ولا مياه ولا وقود ولا كهرباء ولا غذاء، ستناوله، لذا رحيلكم اسلم لكم. وأكد أن الهدف من عدم اعطاء مهل او هدن، لكي يظهر بمظهر المنتصر او بمظهر يجعله يبدو وكانه ماضي الى الانتصار، برغم ان اميركا تلوح وتطالب اعلاميا بوقف النار، لكن يبدو لي أن هنالك تنسيقا ضمنيا بين الطرفين على امكانية تطبيقها من عدمه.
وبين مصالحة أن أميركا تفعل ذلك، بحجة انها داعية لاستقرار المنطقة، وترفض سفك مزيد من الدماء، مضيفا "انا اعتقد بأن اميركا تستطيع فعلا فرض هدنة انسانية، فهي صاحبة القرار بشأن ادامة الحب واندلاعها واطالتها عبر التغذية الكبيرة لماكينة الحرب الاسرائيلية بالاسلحة والعتاد.
عميد كلية الأمير الحسين بن عبدالله الثاني للعلوم السياسية والدراسات الدولية في الجامعة الأردنية د. حسن المومني، قال إن الاحتلال الصهيوني تاريخيا يتمرد على أي قوانين دولية أو قرارات أممية، مبينا أن ربط الاحتلال الموافقة على الهدنة الانسانية بقرار الرهائن لتحقيق أي إنجاز أو جزء من المنصر المزعوم، في ظل استمرار المفاوضات ضمنيا.
وأشار إلى أن نتنياهو تحديدا يرفض قرار الهدنة، لأن مصيره على المحك ويريد حل وحجة لبقائه في الحكم، في ظل الضغط المستمر والمتزايد على حكومته للإفراج عن الرهائن.
من جانبه، رأى أستاذ العلاقات الدولية في الجامعة الأردنية د. وليد أبو دلبوح، أن تعنت الاحتلال الصهيوني ورفضها لأي دعوة بوقف اطلاق النار، وعمل هدنة انسانية هو لاعتقادها بأن ذلك سيعطي المقاومة الفلسطينية مجالا، لاعادة بناء نفسها وزيادة قوتها وصمودها.
واتفق أبودلبوح مع سابقيه حول أن الاحتلال تريد الظهور أمام شعبها، بأنها حققت جزءا من أهدافها ونصرا، وأن الحرب مستمرة حتى الوصول الى الهف الأساسي وهو إنهاء المقاومة. ولفت إلى أن أميركا تدعم الاحتلال في هذا القرار ضمنيا، برغم أنها تظهر أمام الإعلام ، بأنها مع وقف إطلاق النار وإجراء هدنة إنسانية.

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