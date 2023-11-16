بني مصطفى: 33% من اطفال غزة سيعانون من اضرابات نفسية

MENAFN - Alghad Newspaper) أحمد التميمي

اربد - قالت استاذة علم النفس في جامعة اليرمو الدكتورة منار بني مصطفى، الى وجود دراسات علمية أُجريت على قطاع غزة خلال العشر سنوات الأخيرة، أظهرت هذه الدراسات أن السكان في القطاع بشكل عام لديهم زيادة واضحة في انتشار الأمراض والاضطرابات النفسية.



واضافت خلال ندوة نظمتها جامعة اليرموك حول الأبعاد النفسية لأحداث غزة أن الأطفال والمراهقين من 10-19 عاما تظهر لديهم أعراض اضطراب ما بعد الصدمة بنسبة 32.7٪.

وقالت بني مصطفى، إن صدمة الحرب تتسبب بالعديد من الأعراض النفسية والجسدية للأفراد، أبرزها الإحساس بالخوف والحزن الشديد واليأس أحيانا، والترقب والقلق المستمر من المستقبل، وصعوبة السيطرة على الانفعالات والمشاعر كالبكاء والصراخ والاحساس بالإحباط والغضب والتوتر واليأس والاكتئاب.



وأشارت إلى أن الأحداث التي ترتبط بالحرب تؤدي للصدمات النفسية، من خلال التعرض للقصف وإطلاق النار مباشرة والتهجير القسري والتعرض للضرب والتعذيب وفقدان أحد أفراد الأسرة والاحتجاز في مكان ما، ومشاهدة أحداث العنف وعدم الحصول على موارد الحياة الأساسية كالدواء والغذاء، لافتة إلى أن الصدمات النفسية للحروب تختلف تبعا لعوامل عديدة، أبرزها الجنس والمرحلة العمرية، فمثلا وجدت الدراسات النفسية أن النساء والأطفال هم الأكثر تأثرا والأكثر ضررا، على الرغم من أن الرجال قد يكونون في خط الدفاع الأول، بالإضافة إلى عوامل القرب والبعد من أحداث الحرب.



وتابعت ان العالم بدأ ينتبه لعامل هام ومهم في التأثير فيما يخص الصدمات النفسية في ضوء العدوان الدائر على قطاع غزة، وهو عامل الإيمان والثبات، من خلال الإيمان بالله المستمدة من العقيدة الإسلامية، والثبات على الموقف وعدالة القضية الفلسطينية، وهو ما لا يتم الانتباه له في الحروب عادة، فقد لاحظت كل شعوب العالم حجم الإيمان الموجود لدى أهل غزة، رغم ما يقدموه في "لحظة" من شهداء وجرحى، ومع ذلك "يحمدون الله" مباشرة بكل رحابة صدر على ما يتعرضون له من عدوان سافر.



وقال عميد كلية العلوم التربوية الدكتور أحمد الشريفين، ان دعم القضايا العربية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية واجب على الكل.



من جهته، قال الدكتور فراس قريطع إن هناك أثارا نفسية للمشاهد المؤلمة في غزة على الأفراد بشكل عام والأطفال بشكل خاص، مبينا أن هناك اختلافات بين الأفراد في درجة تأثرهم بالأحداث الجارية، فالأطفال والأشخاص الذين يتصفون بالهشاشة النفسية هم أكثر عرضة للتأثر بهذه الأحداث وقد تظهر عليهم بعض الأعراض كالشعور الدائم بالخوف والتوتر والحزن العميق والشعور بالذنب بالإضافة إلى اضطرابات النوم والأكل والانسحاب الاجتماعي

ولفت إلى الآثار النفسية لمشاهد القتل والتدمير القاسية قد تظهر بعد أسابيع أو ربما أشهر ويستمر تأثيرها لفترات طويلة بحسب طبيعة الشخص المتأثر بها وبنيته النفسية، مؤكدا أنه وبالرغم من قسوة ما يجري في غزة إلا أن البعض يمتلك سمات شخصية تساعده في تحسين المناعة النفسية وتجعله أقدر على مواجهة الصدمات.



وأشار قريطع إلى أن هنالك العديد من الاستراتيجيات التي تساهم في الحد من التأثير السلبي لمشاهد العنف على الأشخاص كالتنفيس الانفعالي والابتعاد عن الكبت المستمر للمشاعر والتواصل مع شبكات الدعم الاجتماعي وإعادة تأطير التفكير حيث إن أفكارنا هي التي تصنع مشاعرنا بالإضافة للحفاظ على الإيقاع المعتاد للنشاطات اليومية وتعزيز الجوانب الروحية.



وعن أطفال غزة، أكد أنهم يمرون في مراحل نمائية حرجة تتطلب منا الاهتمام بهم ومنحهم بيئة آمنة تساعدهم على النمو النفسي والعقلي بعيدا عن الصدمات من خلال عدم تعريضهم بشكل مباشر للمشاهد المؤلمة والحديث معهم عما يجري بما يتناسب مع أعمارهم وتشجيعهم على الحديث عن مشاعرهم والمشاركة في النشاطات التعبيرية والترفيهية.



كما وقدمت كل من بني مصطفى وقريطع مجموعة من الاستراتيجيات التكيفية الممكنة للتخفيف من حدّة الآثار النفسية للحرب على الفئات التي تعايشها، وعلى الفئات التي تتابع مشاهدَ من آثارها عبر شاشات التلفزة، ومواقع التواصل الاجتماعي.



في ذات السياق، أشارا إلى العوامل التي تجعل بعض الفئات تعاني من مستويات عالية من التوتر النفسي والصدمة جرّاء الحروب وويلاتها، كفقد الأقارب أو الضرر الجسدي أو الضرر المادّي، لافتين إلى أنهم يقعون ضمن الفئات الأكثر حاجة إلى تقديم الدعم النفسي والاجتماعي، وتوفير بيئة تعليمية واجتماعية تساعد في تحسين حالتهم النفسية وتجعلهم أكثر قدرة على التعامل مع التحديات، كما تم التأكيد على الاضطرابات النفسية المحتملة كنتيجة لتلك الأحداث الصادمة.